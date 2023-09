Genialne przetwory ze śliwek. Idealne do deserów i mięs

Taką zupę pamiętam z dzieciństwa. Jest gęsta i treściwa

Smak śliwek kojarzy się wielu osobom z czasami beztroskiego dzieciństwa. Wówczas mamy i babcie pieczołowicie, każdego roku przygotowywały smakowite konfitury i dżemy, które jesienią oraz zimą zjadało się z ogromnym smakiem. Co poza klasycznymi, popularnymi przetworami ze śliwek można wyczarować jeszcze z tych owoców? Jakich użyć, aby były doskonałe w smaku? Podpowiadamy.

Jakich śliwek użyć do przetworów?

Zanim zabierzesz się do przyrządzania przetworów ze śliwek, ważne, aby wybrać takie, które będą się do tego najlepiej nadawały. W naszym kraju kupić można śliwki węgierki, mirabelki czy śliwy renklody. Ważne przede wszystkim, aby były:

dojrzałe

miękkie

bez oznak zgnilizny

Jak zrobić pyszne powidło śliwkowe?

Najbardziej popularnymi, polecanymi przetworami na bazie śliwek są oczywiście powidła. Zdecydowanie warto zrobić, chociaż kilka słoików tego przysmaku. Przepis jest bardzo prosty i zawsze się udaje. Co więcej, jeśli zależy ci na tym, aby powidło nie miało w składzie cukru, możesz również zrobić je w dietetycznej odsłonie. Oto co będzie potrzebne.

Składniki 1 kg mocno dojrzałych śliwek węgierek

50-150g cukru, ksylitolu lub erytrytolu (opcjonalnie)

½ łyżeczki cynamonu (opcjonalnie)

Sposób przygotowania:

Śliwki umyj, osusz, wyjmuj pestki. Przełóż owoce do garnka, dodaj odrobinę wody (ok. 2 łyżki) Gotuj na małej mocy palnika, często mieszając, do momentu aż masa będzie gęsta (ok. 1,5 h) Powidła są gotowe, gdy śliwki spadają z łyżki płatami. Jeśli są odpowiednio słodkie, gorące należy przełożyć do czystych, wyparzonych słoików, mocno zakręcić i postawić do góry dnem na 15-20 min. W razie potrzeby można dosłodzić i dodać cynamon dla aromatu. Potem gotuj jeszcze około 30 min, by masa zgęstniała. Następnie gorące przełożyć do słoików, zakręcić i zapasteryzować.

Chutney śliwkowy do dań mięsnych

Zdjęcie Chutney ślikwowy idealnie współgra z pieczoną kaczką bądź też schabem / 123RF/PICSEL

Ze śliwek możesz również zrobić doskonały dodatek do mięs - np. do pieczonego schabu czy kaczki. Chutney śliwkowy wspaniale urozmaici oraz podkreśli smak tego typu potraw. Jak go przygotować?

Składniki 400 g śliwek

1 jabłko

1 cebula

80 g rodzynek sułtanek

Kilka nasion gorczycy

400 ml octu jabłkowego

10 goździków

Mały kawałek imbiru (ok. 2 cm)

Połowa papryczki chilli

300 g cukru

Sól do smaku

Sposób przygotowania:

Śliwki umyć, umieścić w naczyniu, dodać ¼ szklanki wody i gotować razem z pestkami aż będą miękkie. Potem ostudzić, wyjąć pestki, dodać rodzynki, pokrojone na niewielkie kawałki jabłko i posiekaną drobno cebulę. Dodać ocet. Imbir, chilli, gorczycę oraz goździki posiekać, włożyć do woreczka z gazy i zawiesić na brzegu naczynia. Całość gotować na małej mocy palnika przez ok. 30 min. Dodać sól, cukier i gotować jeszcze do momentu, gdy masa zgęstnieje. Gorący chutney przekładać do wyparzonych słoików i od razu zakręcić. Nie pasteryzować.