Zamknij smak pomidorów i papryki w słoiku. Zimną zadziała jak wehikuł czasu

Oprac.: Łukasz Piątek Kuchnia

Wrzesień to doskonały miesiąc na przyrządzenie przetworów, których smak przeniesie nas zimą do okresu letniego, gdy warzywa i owoce z przydomowego ogródka smakują najlepiej. Jedną z propozycji na weki, jest sos pomidorowo-paprykowy, będący doskonałym dodatkiem do dań na zimno i ciepło.

Zdjęcie Sos pomidorowo-paprykowy najlepiej zrobić we wrześniu, by zimą cieszyć się jego głębokim smakiem / 123RF/PICSEL