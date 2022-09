Co zrobić, aby śmietana w zupie się nie zważyła? Magda Gessler odpowiada

Polacy coraz częściej starają się gotować "z głową". Sięgają po zdrowszą żywność, pozbawioną sztucznych dodatków czy wzmacniaczy smaku. Są jednak takie rzeczy, bez których nie wyobrażamy sobie przygotowania obiadu - do nich należą kostki rosołowe. Przyzwyczajenia, które od lat sobie wykształciliśmy sprawiają, że sięgamy bez namysłu po sprawdzone przyprawy, dodatki do kanapek czy innych potraw. Jak się okazuje wiele z nich jest nafaszerowanych chemią, a spożywanie ich może doprowadzić do wielu chorób. Coraz więcej mówi się o szkodliwym składzie popularnych kostek rosołowych. Dlaczego powinniśmy ich unikać?

Czy kostki rosołowe są zdrowe?

O szkodliwości danego produktu można mówić wtedy, gdy weźmiemy "pod lupę" skład. Niestety spoglądając na etykiety, w większości z nich królują utwardzone tłuszcze, wzmacniacze smaku (jak np. glutaminian monosodowy), sztuczne aromaty oraz sól w ogromnych ilościach. A wiadomo nie od dziś, że spożywanie soli w nadmiarze grozi pogorszeniem stanu zdrowia osób cierpiących na nadciśnienie oraz choroby nerek.

Wszystkie wymienione wyżej składniki działają niekorzystnie na zdrowie - mogą uzależniać, powodować otyłość, alergie, bóle głowy, niestrawność oraz wiele innych dolegliwości.

Uważać trzeba też na tzw. kostki rosołowe "BIO". Większość z nich nie jest wcale zdrowsza od tych zwykłych - a zazwyczaj droższa. Do ich wyprodukowania zostały użyte po prostu warzywa i przyprawy oznaczone jako ekologiczne, nadal jednak nafaszerowane ogromną ilością soli i wzmacniaczami smaku. Warto zatem zawsze czytać opisy etykiet dołączonych do produktów, które kupujemy.

Zdjęcie Zamiast używać gotowych kostek rosołowych, warto wykonać domowe, naturalne zamienniki / 123RF/PICSEL

Co zamiast kostki rosołowej?

Alternatywą dla kostki rosołowej są mieszanki suszonych warzyw i ziół. Aby mieć pewność, że jemy zdrowo i sobie nie szkodzimy, w kilka chwil warto przygotować domową kostkę z warzyw i przypraw. Jej zaletą jest to, że wedle uznania możemy wybierać ulubione produkty i stworzyć własną kompozycję smaku. Jak zrobić domową kostkę rosołową?

Przepis na domową kostkę rosołową

Składniki 1 korzeń pietruszki

1 marchew

1 łodyga selera naciowego

3 ząbki czosnku

1 cebula

garść natki pietruszki

garść kolendry

2 łyżka masła klarowanego

3 łyżki oleju

3 łyżki sosu sojowego

Sposób przygotowania

Warzywa obierz i zetrzyj na tarce. Marchew, pietruszkę, czosnek, cebulę, selera oraz przyprawy wrzuć do wysokiego naczynia i zmiksuj. Masę warzywną przelać do pojemniczków na kostki lodu, a następnie wstaw do zamrażarki. Tak przygotowane kostki rosołowe można przechowywać zamrożone nawet 3 miesiące.

