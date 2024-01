Profesjonalny piec do pizzy osiąga temperaturę nawet 500 st. C. W standardowych kuchennych piekarnikach nie mamy szansy ustawić tak wysokiego poziomu grzania. Czy oznacza to, że nie możemy się cieszyć smakiem domowej pizzy? Nic bardziej mylnego. Jeśli chcemy upiec własnoręcznie przygotowaną pizzę w piekarniku, możemy skorzystać z dwóch dostępnych akcesoriów. Należą do nich: