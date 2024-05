Owsianka na mleku to pożywne i niskokaloryczne danie idealne na śniadanie

Owsianka to danie, które powstaje na bazie płatków owsianych. Gotowane jest na mleku lub wodzie, tworząc śniadaniową zupę. Danie to przyrządzane jest na słodko lub ze szczyptą soli. Wszystko zależy jaki smak chcemy uzyskać i jakie dodatki preferujemy. Najczęściej do owsianki dodaje się owoce, bakalie, różne nasiona czy pestki. By podkręcić jej smak, wiele osób spożywa ją z miodem lub syropem klonowym.

Pozytywny wpływ na układ pokarmowy

Jedną z zalet spożywania owsianki na mleku jest jej dobroczynny wpływ na jelita. Jej spożywanie usprawnia procesy metaboliczne i usuwanie złogów jelitowych. Posiłek ma działanie lekko przeczyszczające, dzięki czemu upora się z zaparciami. Za sprawą beta-glukanu usprawniają się wszelkie procesy trawienne. Substancja ta również poprawia florę bakteryjną jelit. Chroni też organizm przed rozwojem raka jelita grubego.

Walka z kilogramami

Owies, z którego powstają płatki owsiane, zawiera cenne aminokwasy. Są budulcem białka, a także tkanki mięśniowej. Biorą udział w procesie pozyskiwania energii czy regeneracji mięśni po aktywności fizycznej. Przyrost siły czy utrata tłuszczu jest ściśle związana z rolą aminokwasów w organizmie. Ponadto owsianka na dłużej hamuje uczucie łaknienia. To za sprawą błonnika, który sprawia, że danie ma lepką konsystencję: pokrywa żołądek i jelita. Dzięki temu spożywa się mniej i wolniej się tyje, a trawienie jest sprawniejsze.

Dodaje energii

Ważną funkcją owsianki jest to, że dodaje energii na cały dzień. Danie jest źródłem cennych witamin z grupy B. Witamina B6 poprawia koncentrację i pamięć, a także pomaga przyswajać magnez. Pierwiastek ma niebagatelne znaczenie dla układu nerwowego. Poprawia pracę szarych komórek i niweluje napięcie nerwowe. Natomiast obecna w płatkach owsianych witamina B1 zmniejsza uczucie zmęczenia i rozdrażnienia. Codzienna porcja owsianki jest zalecana osobom cierpiącym na zaburzenia nastroju.

Owsianka na anemię

Jeśli cierpisz z powodu anemii, płatki owsiane powinny stać się częścią twojego posiłku. Zawierają żelazo, którego braki powodują tę chorobę. Pierwiastek wchodzi w skład hemoglobiny, która transportuje tlen do komórek w całym ciele. To pozwala wytwarzać im energię, niezbędną do codziennego funkcjonowania. Kiedy odczuwasz przewlekłe zmęczenie, a włosy wypadają garściami, warto zrobić badania krwi. To pozwoli wykluczyć anemię.

Obniża cholesterol i cukier

Płatki owsiane powinny znaleźć się w jadłospisie diabetyków i osób z nadwagą. Dlaczego? Mają mało kalorii i niski indeks glikemiczny (IG około 50). Ponadto błonnik rozpuszczalny zmniejsza wchłanianie złego cholesterolu do krwi. To sprzyja lepszej pracy serca, a także chroni przed zawałem czy nadciśnieniem tętniczym. Owsianka pomaga obniżyć poziom cukru we krwi. Dla cukrzyków najlepiej sprawdzą się płatki owsiane niegotowane, tylko bezpośrednio zalane gorącym mlekiem.

Przepis na owsiankę na mleku

Przygotowanie owsianki na mleku zajmie ci kilka chwil. Do jej przyrządzenia możesz użyć zarówno mleka roślinnego lub pochodzenia zwierzęcego.

Składniki:

cztery łyżki płatków owsianych,

250 mililitrów mleka.

Dodatki: garść świeżych owoców lub ulubionych bakalii czy pestek.

Sposób przygotowania:

Do małego naczynia wlej mleko i gotuj na małym ogniu. Po chwili dodaj płatki owsiane i mieszaj do zagotowania. Zmniejsz ogień i gotuj przez około dwie minuty. Od czasu do czasu mieszaj owsiankę. Odstaw na pięć minut, by posiłek wystygł. Jedz jak najczęściej, smacznego!

