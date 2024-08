Najprostsza, a zarazem najbardziej popularna, marynata do śliwek składa się z wody, octu i cukru. Już takie połączenie nada owocom ciekawy smak. Jeśli jednak chcemy zapewnić im nieco bardziej egzotyczną nutę, zdecydujmy się na dodatek kilku goździków i lasek cynamonu. Składniki te zapewnią przetworom wyborny aromat, któremu trudno będzie się oprzeć. Jeśli chcemy, by nasza zalewa nabrała dodatkowej szlachetności, zastąpmy zwykły cukier miodem, który doskonale podbija naturalne walory śliwek.

Przygotowane w ten sposób szybkie śliwki w occie nie wymagają pasteryzacji w garnku lub piekarniku. Nadwyżkę zalewy do owoców możemy przelać do niewielkiej buteleczki i wykorzystać jako naturalny ocet winny, doskonały do sosów i marynat.

Słoiki z przetworami mocno zakręcamy, odwracamy do góry dnem i pozostawiamy do całkowitego wystudzenia.

Do marynowanych śliwek możemy podejść podobnie jak do pieczarek czy ogórków konserwowych. To doskonały dodatek do najprostszej kanapki z ulubioną wędliną czy smakowita przystawka. Owoce wyłowione z zalewy octowej rewelacyjnie komponują się z duszonymi lub pieczonymi mięsami, a także nadają charakter domowym pasztetom. Koneserów ciekawych połączeń z pewnością usatysfakcjonuje talerz twardych, dojrzewających lub pleśniowych serów, do którego podamy miseczkę pełną śliwek pachnących cynamonem i goździkami. Śliwki w occie możemy także wykorzystać w nieco mniej oczywisty sposób. Ciekawym patentem na przekąskę dla gości będą koreczki na bazie niewielkiej cebuli perłowej, kawałka soczystej śliwki z zalewy, solonego śledzia oraz kwaśnego jabłka.