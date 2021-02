Dyniowa z kwaśnym jabłkiem i gorgonzolą

Aromatyczny krem o wyjątkowo bogatym smaku. Wszystko dzięki dodatkom, których nie znajdziesz w tradycyjnym przepisie. Zupa dyniowa wcale nie musi być mdła!

Czas przyrządzenia: 30 minut Składniki dla: 6 osób Składniki na zupę 25 g masła

1 kg dyni piżmowej

0,5 kg jabłek

1 cebula

750 ml bulionu warzywnego

sól

pieprz Składniki na krem serowy 100 g gorgonzoli

100 ml śmietany kremówki

0,5 szklanki mleka

pieprz

kilka listków szałwii

Przygotowanie:



W dużym garnku rozpuść masło i zeszklij na nim posiekaną cebulę. Dodaj obraną i pokrojoną w kostkę dynię oraz jabłka (najlepiej sprawdzi się cierpki w smaku gatunek). Zalej bulionem warzywnym, dodaj przyprawy i gotuj do miękkości przez ok. 15 minut. Blenderem zmiksuj zupę.



Przygotuj kąpiel wodną. Do miski ustawionej nad wrzątkiem dodaj pokruszoną gorgonzolę, śmietankę i odrobinę mleka. Mieszaj do momentu powstania gładkiej masy.



Zupę przelej na talerz i udekoruj łyżką serowego kremu, listkiem szałwii oraz świeżo zmielonym pieprzem. Możesz podać z grzankami, groszkiem ptysiowym lub prażonymi pestkami dyni.



