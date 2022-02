Największe trudności w robieniu naleśników sprawia nam ciasto. Zła konsystencja, rozpadanie się, przypalanie - to często problemy, przez które naleśniki nie wychodzą takie, jakie powinny być. Przygotowaliśmy dla was sprawdzony przepis.

Naleśniki - przepis na idealne ciasto?

Przepisów na naleśniki jest wiele. Kucharze zawsze podkreślają, że ważne są dobre składniki i odpowiednie proporcje. Jedni dodają do ciasta na naleśniki szczyptę soli, inni masło, w niektórych przepisach można również znaleźć w recepturze olej czy wodę gazowaną (dzięki niej naleśniki wychodzą delikatne).

Przygotowując naleśniki, warto także pamiętać o kilku ważnych zasadach. Konsystencja ciasta powinna przypominać gęstą śmietanę. Przed smażeniem ciasto powinno odstać ok. 30 minut.

Reklama

Naleśniki według Magdy Gessler najlepiej smażyć na maśle klarowanym. Jako tłuszcz sprawdzi się także olej. Można klasycznie wlać odrobinę na patelnię lub dodać 3 łyżki bezpośrednio do ciasta naleśnikowego i smażyć na dużym ogniu.

Jeśli chodzi o najlepszą mąkę do naleśników, to sprawdzi się ta typu 400, 450 lub 500. Ważne jest, aby nie obciążała ciasta. Natomiast jej rodzaj zależy już od nas samych. Najczęściej poleca się mąkę pszenną, ale można też użyć pełnoziarnistej, orkiszowej czy ryżowej.

Przepis na naleśnikowe ciasto



Czas przyrządzenia: 15 minut Składniki dla: 1-2 osoby Składniki 1 szklanka mąki pszennej

1 szklanka mleka

1/3 szklanki wody gazowanej

1 jajko

1 łyżeczka cukru

1 łyżka oleju

szczypta soli

Ciasto naleśnikowe z dodatkami

Oprócz dodatków w postaci przypraw czy ziół, do ciasta naleśnikowego można dodać produkty barwiące, aby stworzyć oryginalną potrawę. Takie desery lubią dzieci. Jeśli chcemy, aby nasze naleśniki były brązowe - dodajmy do ciasta kakao. Zielony kolor uzyskamy, gdy do ciasta dodamy szpinaku, a fioletowy - zmiksowane borówki.

NAJLEPSZE POMYSŁY NA NALEŚNIKI

Naleśniki na słodko

Mając podstawowy przepis na ciasto naleśnikowe, możemy przygotować naleśniki na różne sposoby. Najbardziej klasyczną wersją naleśników jest ta na słodko. W dzieciństwie nasze babcie czy mamy przygotowywały specjalnie dla nas tę potrawę z ulubionymi dodatkami. W takim wydaniu naleśniki sprawdzą się nie tylko jako obiad, ale także śniadanie czy podwieczorek.

Dodatkami do tego rodzaju naleśników mogą być: dżemy, kremy czekoladowe, serki homogenizowane, miód, syrop klonowy, owoce czy bita śmietana. Możemy także dodać słodkie przyprawy do samego ciasta, np. cynamon, kakao czy wiórki kokosowe.



Zdjęcie Naleśniki na słodko sprawdzą się jako pyszna przekąska / 123RF/PICSEL

Sprawdź także: Pyszna wieża z naleśników z malinami



Naleśniki na słono ze szpinakiem, pieczarkami czy soczewicą

Miłośnicy wytrawnych dań z pewnością pokochają również naleśniki w takiej odsłonie. Jeśli zależy nam na sytym obiedzie, ta potrawa w wersji na słono będzie idealna. Ciasto można przygotować na bazie piwa, zastępując nim wodę i mleko.



Naleśniki wytrawne można przygotować z: serem żółtym, pieczarkami, mięsem mielonym, szpinakiem, warzywami, kapustą czy soczewicą. Tan naprawdę wybór jest nieograniczony i zależy tylko od naszych upodobań. Do ciasta z kolei można dodać ulubione przyprawy lub zioła.



Zdjęcie Dodatki do naleśników na słono może być naprawdę wiele. Często decydujemy się na przygotowanie farszu ze szpinakiem / 123RF/PICSEL

Polecamy: Naleśniki dyniowe w wersji wytrawnej