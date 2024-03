Świeża bagietka albo chrupiący chleb - uwielbiam! Chcę was jednak przekonać do tego, że nawet z czerstwego pieczywa można “wyczarować" ciekawe śniadanie. Co powiecie na tosty francuskie?

Z bułek odciąć górę, środki wydrążyć. Powstałe w ten sposób miseczki posmarować miękkim masłem, wyłożyć plastrami wędzonego łososia lub szynką konserwową - tak, by powstało coś w rodzaju gniazda. Do każdego dodać po łyżce musztardy z całymi ziarnami gorczycy, rozsmarować. Posypać posiekanym koperkiem. Wybić jajka. Przyprawić solą i pieprzem. Zapiec w piekarniku (180 st. C, pieczemy do momentu, w którym zetnie się białko). Przed podaniem oprószyć tartym parmezanem.