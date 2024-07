W mojej kuchni jest kilka "pewniaków", które zawsze robię w sezonie. Wśród nich znajduje się sok z miękkich owoców - najczęściej z malin, ale też z czarnej porzeczki. Można wykorzystać też inne owoce, na przykład truskawki. Aby ułatwić sobie pracę, polecam zaopatrzyć się w sokownik. Tego typu urządzenie bez problemu można kupić w sklepie z artykułami gospodarstwa domowego albo w internecie. Zwykle sokownik ma pojemność na kilka kilogramów owoców.

"Pewniak" wśród przetworów, czyli sok malinowy

Sok malinowy to pewniak wśród przetworów Archiwum autora

Typowy sokownik to urządzenie składające się z trzech głównych części: garnka na wodę, garnka na owoce oraz pojemnika na sok. Na dno sokownika nalewa się wodę, która podczas gotowania tworzy parę. Para ta unosi się do pojemnika z owocami, gdzie pod wpływem ciepła owoce zaczynają się rozpadać i uwalniać sok. Sok spływa do środkowego pojemnika, skąd można go zlać za pomocą wężyka. Dzięki tej metodzie sokownik umożliwia uzyskanie klarownego soku bez potrzeby użycia dodatkowych substancji chemicznych czy mechanicznego wyciskania.

Do zlanego soku dosypuję cukier (w moim przypadku: 150-200 g. na 3 litry soku)

Całość gotuję, mieszając kilkakrotnie, by cały cukier się rozpuścił. Następnie przelewam do wcześniej umytych i wyparzonych słoików. Nie wymaga on już pasteryzacji. Dla tych co nie posiadają sokownika proponuję inną metodę robienia soku.



Składniki:

1,5 kg świeżych malin

0,5 kg cukru trzcinowego

sok z jednej cytryny

Opis przygotowania:

Maliny wsypać do garnka, zasypać cukrem i odstawić na ok. dwie godziny by puściły sok. Po tym czasie garnek z malinami umieścić na palniku o średnim płomieniu. Gotować cały czas mieszając ok. 15 minut aż cały cukier się rozpuści a owoce puszczą sok. Następnie zawartość przetrzeć przez sito do drugiego garnka. Do przecedzonego soku dodać sok z cytryny i ponownie zagotować. Następnie rozlać do wcześniej umytych i wyparzonych słoików. Nie trzeba już pasteryzować.

Pyszny i zdrowy sok z aronii

W sierpniu dojrzewa aronia. Ja zawsze dostaję sporo od mojej bratowej, Beaty. Z aronii też robię pyszny i zdrowy sok.

Składniki:

1 kg owoców aronii

1litr wody

garść liści aronii

1kg cukru

1 duża cytryna

Opis przygotowania:

Owoce na gronach umyć dobrze w wodzie. Następnie obrane, pozbawione ogonków umieścić w garnku i zalać wodą. Dodać umyte liście aronii, przykryć pokrywką, doprowadzić do wrzenia i na "małym ogniu" gotować ok. kilkunastu minut. Odstawić na kilka godzin (chodzi o to by owoce puściły jak najwięcej soku). Po tym czasie przecedzić sok przez sitko do drugiego garnka. Dodać cukier, sok z cytryny i gotować mieszając aż cały cukier się rozpuści. Rozlać sok do wcześniej przygotowanych, wyparzonych słoików lub szklanych butelek. Pasteryzować 20 minut.

Niezawodny dżem truskawkowy

Dżem truskawkowy - po prostu smak lata Archiwum autora

Wśród podstawowych przetworów w mojej kuchni znajdują się też dżemy. Czołową pozycję zajmuje ten truskawkowy. Mam dla was dwa przepisy: jeden z wykorzystaniem substancji żelującej, a drugi bazujący wyłącznie na cukrze.

Składniki:

1 kg świeżych truskawek

1 opakowanie cukru żelującego 3:1

350 g cukru trzcinowego

1 laska wanilii

Opis przygotowania:

Truskawki umyć i pozbawić szypułek. Następnie połowę z nich pokroić na małe cienkie plastry a drugą połowę zmiksować. Wszystkie przełożyć do garnka, zasypać cukrem żelującym i zagotować. Dodać cukier oraz ziarenka z laski wanilii i gotować jeszcze ok. 4 minut. Następnie przelać dżem do wcześniej umytych i wyparzonych słoików. Zamknąć i odwrócić do góry dnem na ok. 20 minut.

Sposób na dżem bez substancji żelującej.

Składniki:

2 kg świeżych truskawek

500 g cukru trzcinowego

sok z jednej cytryny

łyżka masła

Opis przygotowania:

Truskawki umyć i pozbawić szypułek. Pokroić na mniejsze kawałki, wsypać do garnka zasypać cukrem, dolać sok z cytryny i dodać łyżkę masła. Podlać niewielką ilością wody aby truskawki się nie przypaliły. Wstawić na gaz, mieszać i smażyć aż otrzymamy konsystencję dżemu. Przelać do wcześniej umytych i wyparzonych słoików. Zapasteryzować.

Podobnie można zrobić dżem z innych owoców, na przykład porzeczek albo wiśni.

Ogórki kiszone - latem obowiązkowe

Jak przygotować idealnie kiszone ogórki? 123RF/PICSEL

Latem obowiązkowo robię też górki kiszone. Poniżej moja receptura. Ogórki przygotowuję w typowych słoikach (0,9l) i podaję proporcje na jeden słoik. Ile słoików zrobicie, to już od was zależy. Przy wybieraniu ogórków warto zwrócić uwagę na to, by były jędrne i niezbyt duże.

Składniki:

nieduże ogórki gruntowe

1-2 ząbki czosnku

koper z baldachami

kawałek korzenia chrzanu

listek czarnej porzeczki lub winogrona

gorąca solanka (na jeden litr wody jedna łyżka soli kamiennej do przetworów)

Opis przygotowania:

Przygotować słoiki, umyć i wyparzyć. Ogórki dokładnie umyć pod bieżącą wodą. Koper przepłukać jak i liście porzeczki. Chrzan obrać i podzielić na mniejsze kawałki. Do słoika włożyć koper, jeden dwa ząbki czosnku, oraz kawałek chrzanu i liść porzeczki. Następnie pionowo i bardzo ciasno ułożyć w słoju ogórki. Na samej górze część ogórków może być ułożona płasko. Gorącą solanką (w gotującej się wodzie rozpuścić sól, jedna łyżka na jeden litr) zalać ogórki tak aby płyn przykrył całkowicie ogórki. Zakręcić mocno słoiki i pozostawić w pomieszczeniu kuchennym na 3 dni a następnie wynieść do spiżarni.

Jeśli chcecie móc rozpieszczać swoje podniebienia zimą, kiedy sezonowe owoce i warzywa są praktycznie niedostępne, to zachęcam was do wykorzystania powyższych przepisów. Zarówno miłośnicy kiszonek, jak i słodkości znajdą coś dla siebie.

