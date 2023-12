Spis treści: 01 Czosnek konfitowany - niezbędne produkty

Czosnek konfitowany - niezbędne produkty

Konfitowanie to jedna ze starszych metod konserwowania żywności. Polega na długotrwałej obróbce termicznej, najczęściej mięsa, w odpowiednio dobranym tłuszczu. Tak przygotowany składnik nadawał się do spożycia nawet po 3 miesiącach trzymania w chłodzie. Współcześnie konfituje się nie tylko mięso, ale także warzywa, a nawet owoce.

Domowej roboty czosnek konfitowany uważany jest za składnik luksusowy. Ma to związek z długim czasem przygotowania, który wymaga eksploatacji piekarnika. Słoiczek wypełniony aromatycznym dobrem to doskonały pomysł na prezent dla niejednego smakosza. Kucharze doradzają, by do konfitowania używać jedynie dobrej jakości oleju rzepakowego lub oliwy z oliwek. Kluczem do sukcesu jest także trzymanie się podstawowych proporcji, które wymagają połączenia czterech główek czosnku z jedną szklanką oliwy.

Składniki:

4 główki polskiego czosnku

1 szklanka oliwy

¾ łyżeczki soli

6 ziaren pieprzu kolorowego

szczypta płatków chilli

2 gałązki świeżego tymianku lub 1,5 łyżki suszonego

1 liść laurowy

Przygotowanie rarytasu krok po kroku

Zdjęcie Do konfitowania czosnku najlepiej użyć oliwy / 123RF/PICSEL

Czosnek obieramy, a następnie ząbki pozbawione łupiny przekładamy do naczynia żaroodpornego. Tak przygotowany składnik zalewamy szklanką oliwy. Do czosnku i oliwy dodajemy sól, ziarna pieprzu, chilli, tymianek oraz liść laurowy i przykrywamy naczynie specjalną pokrywką lub folią aluminiową. Tak przygotowany czosnek wkładamy do piekarnika o temperaturze 120 st. C i pieczemy przez dwie godziny. Na ostatnie 15 minut ściągamy przykrycie. Po upieczeniu czosnek konfitowany wyjmujemy z piekarnika i przekładamy do czystego słoiczka razem z oliwą. Wierzch zabezpieczamy kawałkiem folii aluminiowej i wkładamy do lodówki, gdzie przechowujemy przysmak przez maksymalnie 2 tygodnie.

Alternatywna metoda polega na konfitowaniu czosnku od razu w słoiczkach. Wystarczy obrane ząbki czosnku wrzucić do wyparzonego naczynia, zalać porcją oliwy i dodać przyprawy. W kolejnym kroku całość lekko zakręcamy i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 120-130 st. C na 2 godziny. Po zakończonym pieczeniu wystarczy szczelnie dokręcić zakrętkę i pozostawić przysmak do całkowitego wystudzenia.

Do czego wykorzystać czosnek pieczony w oliwie?

Czosnek konfitowany doskonale zastępuje masło oraz wszelkiego rodzaju smarowidła do chleba. Jest idealny do zapiekanek i grzanek, ale sprawdzi się także w nieco bardziej tradycyjnych kanapkach. Wystarczy dodać jeszcze szczyptę soli i pieprzu, a reszta składników staje się zbędna. Tak przygotowanym czosnkiem wzbogacimy wszelkiego rodzaju domowe pasty, sosy, pasztety, a nawet zupy, pieczone mięsa czy makarony.

