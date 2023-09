Spis treści: 01 Jak zrobić domowy sok z czeremchy?

02 Spożywanie domowego przetworu

03 Właściwości soku czeremchowego

Jak zrobić domowy sok z czeremchy?

Owoce czeremchy amerykańskiej oraz pospolitej najlepiej zbierać na przełomie sierpnia i września. To właśnie wtedy osiągają pełną dojrzałość, która objawia się charakterystycznie błyszczącą i napiętą skórką. Dorodne okazy idealnie nadają się do przygotowania licznych domowych przetworów. Jednym ze zdrowszych i smaczniejszych jest gęsty sok z czeremchy, gładko rozlewający się po gardle i pozostawiający aksamitny posmak słodyczy. Do jego przygotowania wystarczą jedynie trzy składniki.

Składniki:

2 kg świeżych owoców czeremchy,

1,5 l wody,

500 g cukru lub ½ szklanki miodu.

Przygotowanie:

Owoce dokładnie przebieramy, oczyszczamy i płuczemy pod strumieniem chłodnej oraz bieżącej wody. Tak przygotowane owoce czeremchy przekładamy do garnka, a następnie zalewamy 1 litrem wody. Doprowadzamy zawartość naczynia do wrzenia i gotujemy całość przez ok. 10-15 minut na małym ogniu. Po tym czasie odkładamy garnek na bok, przykrywamy go czystą ściereczką i pozostawiamy na całą noc. Rano odcedzamy nagromadzony płyn i przelewamy go do słoika, a owoce wrzucamy do rondelka i zagotowujemy z 500 ml wody. W kolejnym kroku odciskamy owoce przez specjalną szmatkę lub gazę. Na tym etapie warto użyć rękawiczek, gdyż czeremcha mocno brudzi skórę. Zebrany sok wlewamy ponownie do jednego garnka, dodajemy cukier lub miód i doprowadzamy do wrzenia. Gorący przetwór rozlewamy do wyparzonych wcześniej słoików i pasteryzujemy.

Spożywanie domowego przetworu

Półki w spiżarni uginające się od apetycznych przetworów to prawdziwa skarbnica przysmaków na jesień i zimę. Świetnym uzupełnieniem domowych przepisów jest sok z czeremchy, który nie tylko pobudza kubki smakowe, ale dodatkowo ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie organizmu. Jak pić sok z czeremchy? Sposobów jest kilka.

Zdjęcie Jak spożywać sok z czeremchy? / 123RF/PICSEL

Przetwór świetnie smakuje spożywany wprost z butelki lub słoika, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by wymieszać go z ciepłą wodą i popijać w chłodne dni. Późnym latem możemy uzupełnić go kostkami lodu, listkami mięty oraz preferowanym alkoholem i cieszyć się pysznym drinkiem. Kiedy za oknem na dobre rozszaleją się jesienne i zimowe zawieruchy, odrobina soku z czeremchy świetnie sprawdzi się w kubku z parującą herbatą, zarówno klasyczną czarną, jak i owocową.

Właściwości soku czeremchowego

Owoce czeremchy wykazują pozytywny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka. Dzieje się tak ze względu na sporą zawartość licznych witamin oraz minerałów. Solidna dawka witaminy C, ukryta w niewielkich owocach, wzmacnia naturalną odporność. Roślina wyróżnia się także właściwościami:

przeciwzapalnymi,

przeciwkaszlowymi,

łagodzącymi choroby górnych dróg oddechowych.

Spożywanie owoców czeremchy lub picie wytworzonego z nich soku to ratunek dla osób męczących się z napadami suchego kaszlu. Działanie antyseptyczne oraz przeciwbakteryjne przetworu ekspresowo radzi sobie z infekcjami gardła. Sok wykorzystuje się także jako naturalny środek łagodzący napięcie, niwelujący stres oraz wyciszający zszargane nerwy. Specjaliści zwracają także uwagę na łagodzenie napięcia przedmiesiączkowego oraz działanie moczopędne. Włączenie przetworu do diety umożliwia skuteczne wypłukanie toksyn, a także chroni przed powstawaniem bolesnych kamieni nerkowych.

