Smakuje inaczej, niż sklepowy. Zrobisz go w ekspresowym tempie

Majonez oprócz ketchupu czy musztardy, to jeden z najpopularniejszych dodatków do kanapek. Dodajemy go również podczas przygotowywania różnego rodzaju past, doskonale komponuje się z jajkami. I choć majonez jest banalny w przygotowaniu, to jednak prawdopodobnie większość osób woli sięgnąć w sklepie po gotowca. A szkoda, bo odpowiednio przygotowany majonez w domu bardzo dobrze smakuje.