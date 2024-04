Mimo że niektórzy mogą kojarzyć ją jako żywieniowe zło konieczne, warto wrócić do dawnych receptur w dorosłym życiu. Tym bardziej że zupa mleczna to wartościowy posiłek , który przyrządzić można szybko i przy okazji wykorzystać pozostałości z innych dań.

Proponowana receptura i ilość składników wystarczą na zrobienie dwóch solidnych porcji. Jeśli chcesz podać wytrawną zupę mleczną , na liście potrzebnych produktów uwzględnij szczyptę soli. Gdy wolisz wariant na słodko, dodaj do mleka łyżeczkę cukru waniliowego.

Zacznij od zrobienia lanych klusek do zupy mlecznej. W tym celu do miseczki wsyp mąkę, następnie wbij jajka. Mieszaj je, aż do uzyskania gładkiego ciasta. Przydatna będzie rózga kuchenna, możesz użyć także blendera. Finalna konsystencja powinna być gęstsza niż w przypadku ciasta naleśnikowego.