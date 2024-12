Odpowiednio upieczone pierniki to zaledwie połowa sukcesu, bowiem ich smak w dużej mierze zależy od polewy lukrowej . Nie powinna ona być zbyt słodka, ani smakowo przebijać się na pierwszy plan, lecz stanowić idealne dopełnienie pierników . Jak zatem przygotować idealną polewę lukrową na pierniki ? Przedstawiamy dwa przepisy na odświeżającą polewę cytrynową i lukier w iście królewskim wydaniu.

Pierniczki to królowie świątecznych łakoci

Pierniczki to królowie świątecznych łakoci 123RF/PICSEL

Do przygotowania lukru cytrynowego potrzebujemy zaledwie kilku składników . Oto one:

Cytrynę kroimy na pół i dokładnie wyciskamy z niej sok, pozbywając się pestek i miąższu. Do miski wsypujemy cukier puder, wlewamy wodę i sok z cytryny. Wszystkie składniki dokładnie mieszamy, by powstała z nich gładka masa. Tak przygotowanym lukrem oblewamy pierniki i odstawiamy do momentu, aż polewa odpowiednio zastygnie i nabierze zbitej konsystencji.