Eksperci przyczyn podobnego zjawiska doszukują się w różnych aspektach życia. Jedni uważają, że ten kupowany w sklepie nie zachęca składem, a jego jakość wciąż mocno spada. Inni twierdzą, że tuczy, przez co wykluczają go ze swojej diety (wielu wykreśla go również ze swojego codziennego jadłospisu przez nietolerancje pokarmowe). Są też tacy, którzy podkreślają, że chleb jest zwyczajnie zbyt drogi. Dobrą alternatywą może być więc pieczenie go w domu - będzie bowiem nie tylko smaczniej i zdrowiej, ale przede wszystkim ze sporą oszczędnością dla portfela. Ile kosztuje domowy chleb?