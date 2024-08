"Fermentacja zakwasu sprawia, że podczas wypieku pieczywa dochodzi do mniejszego zniszczenia niektórych składników odżywczych , które są bardzo wrażliwe na działanie wysokiej temperatury. Mam na myśli przede wszystkim kwas foliowy , który pochodzi z mąki. Otóż w pieczywie przygotowanym na bazie zakwasu zachowuje się do 70 proc. tej witaminy " - mówi w swoim filmie pt. "Chleb na zakwasie. Jak działa na organizm i zdrowie jelit" umieszczonym na platformie YouTube znany dietetyk, dr Bartek Kulczyński.

Dr Bartek Kulczyński w swoim filmie zwraca również uwagę na kwestię indeksu glikemicznego w pieczywie. "Dużą zaletą pieczywa na zakwasie jest to, że cechuje się ono niższym indeksem glikemicznym . (...) Produkty zbożowe, w tym pieczywo, zawierają stosunkowo wysokie ilości węglowodanów. W efekcie ich spożycie wiąże się ze wzrostem poziomu glukozy we krwi. (...) Naukowcy udowodnili, że zjedzenie chleba na zakwasie w jeszcze mniejszym stopniu powoduje wzrost stężenia glukozy we krwi, niż zjedzenie pieczywa pełnoziarnistego ".

Kulczyński wyjaśnia, że dzieje się tak z uwagi na fakt, iż kwas mlekowy obecny w chlebie na zakwasie opóźnia opróżnianie żołądka i spowalnia trawienie skrobi. "Stąd, jeśli zmagasz się z podwyższonym stężeniem cukru we krwi lub cukrzycą typu 2., to spośród wszystkich dostępnych rodzajów pieczywa chleb na zakwasie będzie najlepszym wyborem" - mówi dietetyk.

Kolejną cechą charakterystyczną chleba na zakwasie jest to, że zawiera on mniej glutenu, niż inne rodzaje pieczywa. A to za sprawą bakterii i drożdży obecnych w zakwasie, które przyczyniają się do rozkładania części glutenu w mące.