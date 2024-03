Jajka faszerowane wedle przepisu Magdy i Mateusza Gesslerów. Którą opcję wybierasz?

Faszerowane jajka to doskonała przekąska na zbliżającą się Wielkanoc. I choć możemy wybierać spośród wielu przepisów, to warto jednak przyjrzeć się, jak do tego tematu podchodzą autorytety kulinarne. Przedstawiamy propozycję na farsze wedle Magdy Gessler i Mateusza Gesslera.