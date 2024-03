Na twardo, na miękko czy jajecznica? Jak jeść jajka, by były najzdrowsze?

Oprac.: Łukasz Piątek Porady

Jajka to jeden z najdoskonalszych produktów naturalnych pod względem wartości odżywczych, które możemy dostarczyć organizmowi dzięki ich jedzeniu. I choć jajka to prawdziwa bomba witaminowa, to jednak czas ich gotowania wpływa na przyswajalność cennych składników. Zatem w jakiej formie spożywać jajka, by były najzdrowsze?

Zdjęcie Które jajko jest najzdrowsze? Ugotowane na twardo, na miękko, a może surowe? / 123RF/PICSEL