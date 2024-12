Jak prawidłowo mrozić karpia przed Wigilią? Ważna jest jedna kwestia

Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej, a wraz z nimi przygotowania do wigilijnego stołu, na którym nie może zabraknąć tradycyjnego karpia. Aby uniknąć przedświątecznych kolejek i stresu, coraz więcej osób decyduje się na wcześniejszy zakup tej ryby i jej zamrożenie. Jak to zrobić prawidłowo, by zachować walory smakowe i uniknąć problemów?