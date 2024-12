W wielu domach przygotowania do świąt ruszyły już pełną parą. Na liście znajduje się pewnie lepienie uszek, bez których trudno wyobrazić sobie wigilijny barszcz. Delikatne ciasto, a do tego pyszny farsz z grzybami w roli głównej to prawdziwy przysmak kojarzący się z tym wyjątkowym czasem w roku. Ze względu na to, że tuż przed świętami jest sporo rzeczy do zrobienia, niektórzy uszka przygotowują o wiele wcześniej.

Jak mrozić uszka?

Możemy mrozić nie tylko surowe uszka, ale również te ugotowane. Nim jednak trafią do zamrażalnika, należy je odpowiednio przygotować. Należy je ugotować w osolonej wodzie, odcedzić i polać odrobiną oleju roślinnego. Następnie należy pozostawić do osuszenia i schować do przygotowanych pojemników. Można je również wyłożyć na tackę styropianową lub wrzucić do woreczków strunowych. W takiej formie mogą być przechowywane w zamrażalniku przez około cztery tygodnie.

Jeśli decydujemy się na mrożenie uszek w surowej formie, wystarczy, że tackę wyłożymy papierem do pieczenia lub pergaminem. Umieszczamy na nim uszka i pozostawiamy między nimi niewielkie przerwy. Warto o nich pamiętać, ponieważ zbyt bliska odległość sprawi, że będą się szybko sklejać. Najpierw wkładamy tackę do zamrażalnika na dwie godziny w celu wstępnego przemrożenia. Po tym czasie możemy je przełożyć do opakowań i trzymać szczelnie zamknięte nawet przez trzy miesiące.

Czy farsz do uszek można mrozić?

Czy farsz do uszek można zrobić dzień wcześniej? Oczywiście. Zdarza się jednak, że chcemy przygotować go o wiele wcześniej.

W obliczu świątecznych przygotowań nierzadko pojawia się pytanie, czy można mrozić sam farsz do uszek. Odpowiedź brzmi: tak. Najlepiej sprawdzi się w tym przypadku pojemnik do przechowywania żywności. Mrożenie nie wpłynie na smak farszu, ani tym bardziej na przydatność do spożycia uszek, do których go wykorzystamy. Co więcej, unikniesz w ten sposób marnowania żywności. Bo nawet jeśli nie wykorzystasz całości do uszek, możesz go również użyć po świętach do innych potraw, np. pierogów czy krokietów.

Barszcz z uszkami to jedna z tradycyjnych potraw wigilijnych materiały prasowe

Uszka do barszczu według przepisu siostry Anastazji

Szukasz pomysłu na pyszne uszka wigilijne? Warto zainspirować się przepisem, w którym zamiast kapusty można użyć białej fasoli. Oto przepis na uszka do barszczu według przepisu siostry Anastazji.

Składniki na uszka z fasolą

Farsz:

15 dag fasoli Jaś,

1 mała cebula,

5-6 kawałków suszonych grzybów,

1 łyżka bułki tartej,

2 łyżki tłuszczu,

sól,

pieprz.

Na ciasto:

1/2 kg mąki pszennej,

1 jajko,

3/4 szklanki letniej wody (ok.),

1/4 szklanki mleka,

1/2 płaskiej łyżeczki soli.

Przygotowanie uszek z fasolą: Farsz:

Grzyby i fasolę - wcześniej namoczone - ugotować i zemleć. Cebulę obrać, pokroić w kostkę, zeszklić na tłuszczu i dodać do zmielonej masy. Wymieszać wraz z bułką tartą i doprawić do smaku. Nadziewać uszka farszem.

Ciasto:

Przesianą mąkę wysypać na stolnicę, zrobić wgłębienie i wolno wlewać gorące mleko, mieszając widelcem. Następnie dodać pozostałe składniki i wyrabiać ciasto do uzyskania jednolitej, miękkiej i lśniącej masy. Ciasto ma mieć wolną konsystencję. Po czym rozwałkować na grubość ok. 2 mm i wykrawać małe kwadraciki (ok. 4 × 4 cm). Na środek każdego nałożyć nadzienie z fasoli, złożyć po przekątnej, zlepić brzegi i założyć rogi jeden na drugi, mocno zlepiając. Gotowe uszka wrzucać partiami do wrzącej osolonej wody. Delikatnie zamieszać drewnianą łyżką, by nie przywarły do dna. Przykryć i wolno gotować. Gdy wypłyną, odkryć i gotować jeszcze przez ok. 3 min. Odcedzić lub pojedynczo wyciągać łyżką cedzakową. Gorące układać na półmisku.

*Przepis pochodzi z książki "Siostra Anastazja. Życie pełne smaku"

