Bubble tea to kolorowa herbata z dodatkiem musujących kuleczek. Pochodzi z Tajwanu, jednak obecnie cieszy się dużą popularnością na całym świecie. Może być podawana zarówno na ciepło, jak i na zimno. Jej walory estetyczne oraz smakowe sprawiają, że coraz więcej osób zastanawia się, czy można wykonać ją samodzielnie, w domowych warunkach.

Czy bubble tea jest zdrowa?

Mimo że herbata uchodzi za smaczny i zdrowy napój, jej bąbelkowa wersja nie cieszy się aprobatą dietetyków i lekarzy. Okazuje się, że gotowa bubble tea sprzedawana w kawiarniach czy foodtruckach posiada bardzo dużą zawartość cukru - w jednej porcji może się znajdować nawet 60 - 90 g (15-19 łyżeczek)! Tym samym kubek słodkiego napoju zawiera ok. 340 kcal.

Przygotowanie jej samodzielnie pozwala na poprawę składu oraz ograniczenie węglowodanów. W ten sposób można stworzyć naprawdę smaczny, a do tego zdrowy napój.

Jak zrobić prawdziwe bubble tea?

Podstawowym składnikiem, niezbędnym do wykonania herbaty z kuleczkami są kuleczki z manioku, czyli tapioka. Można ją kupić w większości sklepów ze zdrową żywnością. Półkilogramowe opakowanie, pozwalające na zrobienie nawet 50 dużych porcji bubble tea kosztuje ok. 7-8 zł.

Oprócz tego konieczne jest przygotowanie esencji ulubionej herbaty - można wybrać zarówno czarną, jak i białą, zieloną czy owocową - oraz dodatków w postaci kawałków owoców, liści mięty czy mleka.

Choć bubble tea najczęściej podawana jest w formie zimnego, orzeźwiającego napoju, można ją pić również na ciepło. Taka wersja sprawdzi się jesienią oraz w zimie.

Zdjęcie Bubble tea często podaje się z dodatkiem mleka. Weganie mogą zastąpić je napojem roślinnym, np. kokosowym lub owsianym / 123RF/PICSEL

Najlepszy przepis na domowe bubble tea

Przygotowanie herbaty z bąbelkami należy zacząć od zagotowania odpowiedniej ilości tapioki - na jedną porcję wystarczą 2-3 łyżki. Do wody trzeba dodać niewielką ilość cukru i gotować je przez ok. 15-20 minut (chyba, że instrukcja na opakowaniu mówi inaczej), a następnie pozostawić na kolejne kilkanaście minut do ostygnięcia.

Następnie konieczne jest przygotowanie esencji herbacianej - wybór rodzaju herbaty uzależniony jest od indywidualnych upodobań. Do zrobienia jednej porcji bubble tea potrzeba ok. 200 ml naparu.

Po przygotowaniu składników kuleczki trzeba wsypać na dno wysokiej szklanki i wypełnić ją schłodzonym płynem. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie napoju ulubionymi dodatkami. Mogą to być pokrojone w kostkę owoce, zioła (np. mięta, bazylia czy listki lawendy), syrop owocowy, który nada całości intensywnego koloru czy mleko.

Podając bubble tea z mlekiem należy przygotować ok 50 ml zimnego napoju i dokładnie wymieszać w szklance z herbatą. Ciekawym pomysłem jest również czekoladowe bubble tea. Można również dodać kostki lodu.

Jak zrobić bubble tea w domu bez tapioki?

Mimo że najpopularniejszym sposobem na zrobienie herbaty z kuleczkami jest wykorzystanie tapioki, istnieją pewne zamienniki, które pozwolą na wykonanie smacznego napoju. Na dodatek są niedrogie i można je znaleźć w niemal każdej kuchni.

Tapioka - czym jest podstawowy składnik bubble tea?

Kuleczki tapioki wytwarza się ze zmielonego moniaku. Jest to roślina naturalnie występująca głównie na terenie Ameryku Południowej. Tapioka posiada wiele witamin i minerałów, takich jak magnez, potas, fosfor czy witaminy z grupy B. W postaci surowej jest dość kaloryczna, jednak po ugotowaniu jej wartość energetyczna spada o połowę. 100 g ugotowanej tapioki (takiej, jaką dodaje się do bubble tea) zawiera ok. 150 kalorii. Na dodatek produkt tej jest hipoalergiczny.

Tapioka największą popularnością cieszy się, jako dodatek do modnej bąbelkowej herbat, można ją wykorzystać również do deserów.

Zdjęcie Tapiokę w bubble tea można zastąpić m.in. kolorowym kawiorem molekularnym / 123RF/PICSEL

Czym można zastąpić kuleczki do bubble tea?

Przepisy na bubble tea bez tapioki cieszą się coraz większą popularnością. Kuleczki moniaku można zastąpić m.in. kawiorem molekularnym, czyli tzw. kulkami boba. Są to słodkie, żelowe kuleczki jadalne o różnych smakach i kolorach. Dzięki nim bubble tea będzie się prezentowało jeszcze lepiej.

Kawior molekularny można kupić w wielu sklepach spożywczych, sklepach ze zdrową żywnością oraz w Internecie. Opakowanie o wadze 1 kg kosztuje ok. 50-60 zł i wystarcza na wykorzystanie kilkudziesięciu napojów.

Bubble tea z mąką ziemniaczaną - domowy sposób na herbatę z kuleczkami

Znacznie tańszym sposobem jest wykorzystanie mąki ziemniaczanej. Należy zmieszać ją z wodą w proporcjach 1:2, zagotować, a następnie wystudzić. Uzyskaną masę trzeba podzielić za pomocą łyżeczki do herbaty na niewielkie kuleczki. Aby nadać kuleczkom smak oraz kolor, do wody i mąki ziemniaczanej można dodać sok owocowy lub barwnik spożywczy.

