Niepozornie wyglądające owoce rosną spokojnie w ogrodach, czekając aż ktoś zwróci na nie uwagę. Tymczasem częściej sięgamy po maliny czy porzeczki, zupełnie nie doceniając małych, zielonych kuleczek agrestu. A ten powinien trafić do jadłospisu każdego z nas.

Czy agrest jest zdrowy? Pomoc w odchudzaniu to dopiero początek

Przed laty kolczaste krzewy tego owocu z chęcią sadzono na działkach i w przydomowych ogródkach. Dziś o agreście mało kto pamięta. Tymczasem ciemne odmiany mają więcej wartości odżywczych niż wiśnie, jabłka czy maliny, a sam agrest przyspiesza metabolizm, jest dobry dla serca i zapobiega nowotworom. Nie dość, że jest smaczny, to nazywa się go prawdziwą bombą zdrowia.

Agrest, bogaty w witaminę C, w swoim składzie zawiera również witaminy z grupy B, żelazo, fosfor, magnez, miedź, potas, kwasy organiczne, kwas foliowy, taniny oraz flawonoidy. Dojrzałe owoce agrestu działają przeciwnowotworowo, a owoc jest jednym z najzdrowszych, jakimi możemy zajadać się w trakcie wakacyjnych miesięcy. Sezon na agrest przypada bowiem w Polsce na koniec czerwca i może trwać nawet do początku września. Właśnie teraz warto więc zajadać się nim do woli. I to dosłownie. Agrest można jeść bez obaw o sylwetkę.

Ile kalorii ma garść agrestu?

Sto gramów tego owocu zawiera zaledwie 41 kcal, a regularne spożywanie agrestu, który dzięki swoim właściwościom usuwa kwas moczowy z organizmu i wpiera procesy trawienne, wspomaga odchudzanie, sprawiając, że szybciej pozbędziemy się zbędnych kilogramów.

Co więcej, owoce zawierają w sobie sporo błonnika, który łagodzi zaparcia i wpływa na pracę jelit. Spożywanie agrestu zaleca się więc osobom zmagającym się z nadwagą.

Jak powinno się jeść agrest? Oto kto może jeść agrest

Agrest można bez przeszkód jeść ze skórką. Wtedy będzie najzdrowszy. Za sprawą żelaza i kwasu foliowego, który posiada w swoim składzie, polecany jest kobietom w ciąży oraz osobom cierpiącym na niedokrwistość.

Niepozorne, zielone kuleczki pomagają również w walce z wysokim cholesterolem, obniżając jego poziom i chroniąc układ krwionośny oraz serce przed chorobami. Co więcej, agrest wspomaga koncentrację, koi nerwy i daje poczucie odprężenia. Dzięki zawartości wapnia i magnezu polecany jest również jako środek wspomagający mineralizację kości i zębów.

Dżem z agrestu: właściwości. Koleżanki będą pytać o przepis

Owoce agrestu smakują świetnie na surowo lub jako składnik owocowych sałatek. Można je również mrozić lub wycisnąć sok, a także przygotować pyszny kompot. Nadadzą się także jako składnik ciast, nalewek czy win. Ogromną popularnością cieszą się jednak przygotowane na bazie zielonego owocu konfitury i dżemy. Jak go zrobić? Jest tak dobry, że koleżanki będą prosiły o przepis!

Co można zrobić z dojrzałego agrestu? Ten dżem pokochały kucharki. Potrzebować będziemy:

kilogram agrestu,

sok z jednej cytryny,

trzy czwarte szklanki wody,

około pół kilograma cukru.

Sposób przygotowania:

Agrest oczyść, usuń szypułki, wypłucz i pozostaw do osuszenia. Wyciśnij sok z jednej cytryny. Przygotuj garnek. Wsyp do niego cukier, nalej wodę, zagotuj. Mieszaj co jakiś czas, aby nie doprowadzić do przypalenia. Do syropu dodaj owoce i sok z cytryny. Jak smażyć drzem z agrestu? Całość smaż przez około godzinę, mieszając od czasu do czasu. Przelej do czystych, wyparzonych słoików. Zapasteryzuj. Gotowe!

Dżem agrestowy świetnie nadaje się nie tylko do kanapek, ale również jako dodatek do naleśników, gofrów, owsianki czy ciast. Pokocha go nawet największy niejadek.

