Dlaczego trzeba myć jagody?

Obecnie trwa sezon na jagody, które należą do jednych z ulubionych owoców Polaków i wielu z niecierpliwością czeka, aż pojawią się w lasach. Są docenianie ze względu na właściwości prozdrowotne oraz walory smakowe. Jagody zawierają witaminę A oraz C i wykazują działanie przeciwutleniające. W dodatku pomagają w leczeniu dolegliwości związanych z żołądkiem, łagodzą infekcje układu oddechowego, a także są w stanie obniżać poziom złego cholesterolu oraz pozytywnie wpływają na wzrok. Jednak zjedzenie nieumytych jagód może przynieść więcej szkody niż pożytku.

Na temat niebezpieczeństwa, jakie niosą za sobą nieumyte jagody, wypowiedziała się na Instagramie dr Magdalena Cubała-Kucharska. "Lisy, które w lasach się bardzo rozmnożyły, przenoszą groźną chorobę robaczą zwaną bąblowicą. To tasiemiec, który potrafi zaatakować wątrobę i robi tam duże bąble podobne do cyst. To może być groźne dla człowieka. Zatem pamiętajcie o tym: myjcie dobrze jagody" - powiedziała lekarka.

Czym jest bąblowica?

Bąblowicę wywołują larwy tasiemca Echinococcus granulosus lub Echinococcus multilocularis. Choroba przez długi czas nie daje żadnych objawów. Pierwsze sygnały mogą pojawić się, gdy rosnąca cysta zaczyna uciskać tkanki i narządy. Bąblowica jest nazywana "chorobą brudnych jagód", a jej leczenie wiąże się z usunięciem cyst oraz terapią farmakologiczną.

Post lekarki spotkał się ze sporym zainteresowaniem ze strony internautów. "Nie od dziś wiadomo, że niemytych jagód nie wolno jeść. Zawsze się tego trzymam nawet przy innych owocach tym bardziej kupowanych w sklepach bądź bazarkach", "Pamiętam powiedzenie z lat dziecięcych - chcesz mieć zdrowe dni i noce, przed jedzeniem myj owoce", "To bardzo ważne", "Dziękujemy! Za te wieści!" - czytamy na Instagramie.

