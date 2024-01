Jest tania i łatwo dostępna. Przygotujesz z niej najlepsze smarowidło do chleba

Opracowanie Agata Zaremba

Pajda chleba ze smalcem i ogórkiem to dla wielu wymarzona przekąska na szare zimowe dni. Aromat podsmażanej cebulki, lekko słone skwarki i słodycz jabłek tworzą idealną kompozycję smakową, na której myśl aż cieknie ślinka. Jak się okazuje, smakowity smalec możemy przygotować w prosty sposób we własnym domu. Wystarczy nam do tego niedroga i aromatyczna słonina.