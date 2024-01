Zapomniałaś kupić chleb? To żaden problem, jeśli masz pod ręką stare pieczywo

Odświeżanie chleba na parze

Pierwszy sposób odświeżania chleba zakłada wykorzystanie pary. Wystarczy zagotować wodę w garnku, a następnie umieścić na nim durszlak z chlebem i przykryć pokrywką. Już kilka chwil wystarczy, by pieczywo odzyskało swoją miękkość i przyjemny zapacha. Smak chleba jest tak wyśmienity, że pieczywo rozchodzi się szybko niczym świeże bułeczki.



Odświeżanie chleba w piekarniku

Istnieją dwie szkoły odświeżania chleba w piekarniku. Jeden polega na włożeniu całego bochenka lub pojedynczych kromek do piekarnika rozgrzanego do temperatury 140 - 150 stopni. Na półce poniżej należy włożyć naczynie z wodą i piec przez 7 - 15 minut.

Druga szkoła radzi, żeby solidnie opłukać chleb pod bieżącą wodą a następnie włożyć go do piekarnika. Ciepły i pachnący chleb kusi zapachem po wyjęciu. Aż chce się go spałaszować.

W podobny sposób możesz odświeżyć stare bułki, jednak w ich przypadku należy pamiętać, by w piekarniku pozostawały jedynie 5 minut, jeśli zbyt długo będziesz je piec zamiast świeżych bułek, zyskasz suche pieczywo, nadające się raczej na bułkę tartą niż do zjedzenia na kolację czy śniadanie.



Odświeżenie chleba w mikrofalówce

Jeśli masz w domu chleb krojony, to jednym z najsmaczniejszych sposobów na jego odświeżenie jest włożenie kromek do mikrofalówki. Rozłóż kromki na talerzu i włóż je do mikrofalówki. Wystarczy 2 - 3 minuty (w zależności od mocy urządzenia), aby przywrócić mu świeżość. Ciepły i przyjemnie pachnący chleb z mikrofalówki znika w kilka chwil.



