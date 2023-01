Katalizatory trawienne ze słoika. Antidotum na wiele bolączek

Kiszona kapusta i kiszone ogórki są w polskiej kuchni niekwestionowanymi faworytami, ale Polacy coraz chętniej kiszą również inne produkty. Warto z nich korzystać, zwłaszcza zimą, gdy dostęp do świeżych warzyw i owoców jest mocno ograniczony. Kiszonki doskonale urozmaicą smak dań, tak w diecie bazującej na mięsie, jak wegetariańskiej. Ale smak to dopiero początek korzyści. Kiszonki są doskonałym sposobem na wzmocnienie naturalnej mikrobioty jelitowej i odporności. Co warto o nich wiedzieć?

Zdjęcie Kiszonki – dlaczego warto postawić na nie zimą? / 123RF/PICSEL