Keczup z pomidorów? Zapomnij! Ten z buraka jest o niebo lepszy

Kuchnia

Dołącz do nas:

Keczup z buraka? To nic trudnego. Zrobisz go w kilka minut. Idealnie nadaje się do kanapek czy jako główny składnik sosu. Zaskoczy nawet najbardziej wymagającego smakosza. Masz ochotę spróbować? Oto przepis na keczup z buraka z chili

Zdjęcie Przepis na keczup z buraka / 123RF/PICSEL