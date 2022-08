Spis treści: 01 Wiejski przysmak znany od pokoleń - chleb ze smalcem

02 Przepis na domowy smalec

03 Kluski z ziemniaków robią dziś furorę - gnocchi

04 Przepis na kluski gnocchi

05 Kiedyś jedli je biedni rolnicy, dziś zachwyca się nimi cały świat - bruschetta z pomidorami

06 Przepis na bruschettę z pomidorami

07 Koszmar dzieciństwa w nowej odsłonie - zupa z dyni

08 Przepis na aromatyczną zupę z dyni

Wiejski przysmak znany od pokoleń - chleb ze smalcem

Przez ostatnie lata chleb ze smalcem cieszy się ogromną popularnością na tzw. stołach wiejskich - będących atrakcją weselną. Jest też podawany w niektórych polskich restauracjach jako przystawka. Ta przekąska najlepiej smakować będzie, gdy przygotujemy ją na świeżym, chrupiącym chlebie z plasterkiem kiszonego lub małosolnego ogórka. Jakość smalcu również ma ogromne znaczenie, dlatego warto wiedzieć jak go przygotować, by był aksamitny i pachnący.

Czytaj również: Co warto wiedzieć o smalcu?

Reklama

Przepis na domowy smalec

Składniki dla: 6 porcji Składniki 1 kg podgardla

3 liście laurowe

6 ziaren ziela angielskiego

3/4 główki czosnku

1 cebula

sól i pieprz do smaku

Podgardle pokrój w kostkę i przełóż do garnka.

Dodaj liść laurowy, ziele angielskie, obrane ząbki czosnku w całości oraz pokrojoną w ćwiartki cebulę.

Zalej zimną wodą i powoli gotuj, aż do rozgotowania mięsa.

Jeśli podczas gotowania woda się wyparuje, uzupełniaj ją na bieżąco, aż mięso będzie rozchodziło się w dłoniach, a w naczyniu nie będzie już wody.

Odstaw w chłodniejsze miejsce, załóż jednorazowe rękawiczki i w dłoniach rozetrzyj drobno mięso z tłuszczem, doprawiając solą i pieprzem według uznania.

Tak przygotowany smalec nie będzie miał aksamitną konsystencję.

Zdjęcie Gnocchi jest proste i tanie w przygotowaniu. Kiedyś kluski ziemniaczane były jadane na potęgę, dziś wracają do łask / 123RF/PICSEL

Kluski z ziemniaków robią dziś furorę - gnocchi

Gnocchi to w danie bardzo podobne do polskich kopytek. Kiedyś jadano je na potęgę - są bardzo proste w przygotowaniu. Ich bazą są ziemniaki a więc warzywa łatwo dostępne, tanie i jadane od wieków. Dziś zarówno gnocchi jak i kopytka wracają do łask, są coraz częściej serwowane w restauracjach z przeróżnymi sosami, niekiedy barwione np. szpinakiem na zielono. Aby były miękkie i wyjątkowo smaczne trzeba pamiętać o odpowiednich proporcjach składników.

Zobacz także: Kultowe dania ze światowych restauracji

Przepis na kluski gnocchi

Składniki 400 g ziemniaków

80 g mąki (plus odrobina do wysypania na stolnicy)

1 żółtko

łyżka świeżo utartego parmezanu

gałka muszkatołowa

sól

100 g masła

15-20 listków szałwii

Ziemniaki należy ugotować w mundurkach, potem obrać i przepuścić przez praskę lub maszynkę do mięsa (im będą bardziej suche, tym lepiej).

Następni zagnieść elastyczne ciasto z żółtkiem, mąką i przyprawami.

Z masy ziemniaczanej uformować wałek, obficie podsypać mąką. Pokroić małe kluseczki, a na końcu ugotować w osolonym wrzątku.

Na połowie masła (50 g) usmażyć listki szałwii, aż będą kruche, następnie dodać resztę tłuszczu i zamieszać.

Gorącym masłem szałwiowym polać odcedzone kluseczki, posypać obficie parmezanem i pieprzem.

Kiedyś jedli je biedni rolnicy, dziś zachwyca się nimi cały świat - bruschetta z pomidorami

Zdjęcie Te kanapki jadali kiedyś prości rolnicy. Dziś królują w wielu restauracjach / 123RF/PICSEL

Bruschetta to smaczna i popularna, włoska przekąska z pieczywa. Podawana zazwyczaj z pomidorami i oliwą z oliwek, była pierwotnie daniem dla prostych rolników. Dziś bruschettą zajadamy się w domach, ale też możemy dostać ją w wielu włoskich restauracjach. Prostota tej przekąski faktycznie może kojarzyć się z jedzeniem dla biedoty, jednak jej wyjątkowy smak sprawia, że uwielbiają ją również zamożni ludzie na całym świecie.

Przepis na bruschettę z pomidorami

Składniki 6 kromek ciabbaty lub podobnego pieczywa

3 duże pomidory

1 ząbek czosnku

1 łyżka posiekanej drobno bazylii

1 pęczek rukoli

6 plasterków suszonej sezonowanej szynki (np. prosciutto crudo)

oliwa

sól

pieprz

Pieczywo pokroić na kromki, skropić oliwą, a następnie rozłożyć na blaszce i wstaw do piekarnika (170 st. C.) Piecz ok 15 min, aż grzanki nabiorą rumianego koloru.

Pomidory pokroić w grubą kostkę, dodać posiekany i roztarty z odrobiną soli ząbek czosnku, a także bazylię. Wymieszać wszystko razem i nakładać na 3 grzanki.

Na pozostałych trzech ułożyć po dwa plasterki szynki, na niej kilka listków rukoli i całość skropić oliwą.

Koszmar dzieciństwa w nowej odsłonie - zupa z dyni

Zupa z dyni to kojarzy się wielu osobom jako koszmar dzieciństwa. Przed laty jednak nie opracowano przepisu na tyle, by wydobyć z niej prawdziwy smak. Z konsekwencji wspominana jest jako danie mdłe, zupełnie bez wyrazu, a że proste, tanie i zdrowe, wciskano je dzieciom "na siłę, by zjadły chociaż kilka łyżek. Tymczasem coraz chętniej przygotowujemy zupę krem z dyni z dodatkiem mleka kokosowego czy śmietanki, imbiru oraz różnych innych egzotycznych przypraw i ziół. Podawana jest w wielu lokalach gastronomicznych, także tych bardziej luksusowych - szczególnie jesienią, kiedy to dynia ma swój czas. Odpowiednio przygotowana zupa z dyni smakuje obłędnie, syci i rozgrzewa. Oto jak ją wykonać.

Zobacz też: Podroby to jedzenia dla ubogich? Niekoniecznie

Przepis na aromatyczną zupę z dyni

Zdjęcie Zupa z dyni jest często serwowana na ważnych uroczystościach / 123RF/PICSEL

Składniki 1 mała dynia np. Hokkaido

2 duże ziemniaki

2 średnie marchewki

1 litr bulionu

1 mała cebula

sok z połowy cytryny

1 łyżeczka zmielonego imbiru w proszku lub 1 plasterek świeżego, startego

sól, pieprz

gałka muszkatołowa

cukier

odrobina słodkiej śmietany 30 proc.

Dynię umyć, przekroić na pół i oczyścić z pestek, pokroić w kostkę razem ze skórką.

Ziemniaki i marchewki obrać i pokroić w kostkę. To samo zrobić z cebulą.

Dynię, ziemniaki, marchewki i cebulę przełożyć do naczynia, zalać bulionem a następnie doprowadzić do wrzenia. Gotować pod przykryciem na małej mocy palnika, aż do miękkości warzyw.

Na końcu zmiksować wszystko blenderem na gładki krem. Dodać śmietankę.

Doprawić do smaku sokiem z cytryny, imbirem, solą, pieprzem, gałką muszkatołową oraz odrobiną cukru.