Rozmrażanie kurczaka, jak i innego surowego mięsa, jest bardzo ważne - jeśli zrobimy to niewłaściwie, ryzykujemy poważnym zatruciem. Nieodpowiednie rozmrażanie kurczaka naraża nas na zakażenie drobnoustrojami, przede wszystkim bakteriami Salmonella Staphylococcus, Campylobacter Listeria, E. Coli czy Yersinia enterocolitica, co wiąże się z przykrymi dolegliwościami: wymiotami, biegunką i bólem brzucha.

Okazuje się, że nie każdy sposób rozmrażania jest bezpieczny dla zdrowia - niestety, często nie zdajemy sobie z tego sprawy i popełniamy poważnie błędy. Nieraz wyciągamy kurczaka z zamrażalnika wieczorem i zostawiamy go w temperaturze pokojowej na całą noc.

Tymczasem, jeśli kurczak będzie w temperaturze pokojowej dłużej niż dwie godziny, zaczynają się w nim szybko mnożyć bakterie, na które nie pomogą wysokie temperatury - to m. in. toksyna gronkowca, której nie niszczy gotowanie czy pieczenie nawet przez 30 minut.

Jak bezpiecznie rozmrozić kurczaka? Skorzystaj z tych porad.

Rozmrażanie kurczaka w wodzie. Pamiętaj o dwóch zasadach

Szybkie rozmrożenie mięsa z kurczaka na szczęście jest możliwe. Wystarczy tylko włożyć kurczaka do pojemnika z zimną wodą. Trzeba zmieniać ją co ok. pół godziny. Jeśli mamy pół kilograma zamrożonego mięsa, cały proces powinien zająć ok. dwie godziny.

Ważne tylko, by była to zimna woda - rozmrażanie w ciepłej wodzie grozi namnażaniem bakterii, poza tym mięso może przybrać nieprzyjemny zapach. O tym przypomina także amerykańska agencja rządowa USDA: "Łatwo psujące się mięso nigdy nie powinno być wystawiane na blat, wkładane do odmrożenia do gorącej wody i trzymane w temperaturze pokojowej przez ponad dwie godziny".

Zdjęcie Dzięki mrożeniu mięso zachowa świeżość nawet przez kilka miesięcy / 123RF/PICSEL

Najlepiej rozmrażać mięso w szczelnie zamkniętym foliowym woreczku (np. strunowym), aby nie miało kontaktu z wodą - dzięki temu minimalizujemy ryzyko przedostania się bakterii.

Należy także pamiętać o tym, by trzymać mięso w całości zanurzone w wodzie. W przeciwnym razie, może nam się nie rozmrozić równomiernie.

Rozmrażanie kurczaka w mikrofali i piekarniku

Rozmrażanie kurczaka może być jeszcze szybsze w mikrofalówce lub w piekarniku. Jeśli chcemy to zrobić w mikrofali, należy sprawdzić, czy ma ona funkcję rozmrażania ("defrost"), następnie pozbyć się piankowej tacki i wszelkich foliowych czy plastikowych osłonek, włożyć mięso do odpowiedniego naczynia i ustawić wybrany program. Jeśli użyjemy standardowego trybu, mięso ugotuje się z wierzchu, a w środku będzie wciąż zamarznięte.

W piekarniku proces rozmrażania mięsa z kurczaka trwa dłużej niż w mikrofali (ok. pół godziny) i jest bardziej skomplikowany. Trzeba skorzystać z wentylatora i trzymać mięso w niskiej temperaturze, ok. 50-75 stopni, a także co jakiś czas je obrócić.

Rozmrażanie kurczaka w lodówce. Ta metoda jest najbezpieczniejsza

Jak rozmrozić kurczaka, by mieć pewność, że nam nie zaszkodzi? Najlepiej włożyć go do miski i rozmrażać w lodówce, np. przez całą noc. Niestety, jest to bardzo czasochłonna metoda. Może zająć kilkanaście godzin, a nawet dobę, jeśli mamy wyjątkowo duży kawałek mięsa.

Zaletą jest jednak to, że mięso będzie rozmrożone równomiernie, co nie zawsze udaje się przy rozmrażaniu w mikrofalówce czy piekarniku.

Zdjęcie Nieprawidłowe rozmrażanie mięsa może skutkować co najmniej "sensacjami" żołądkowymi / 123RF/PICSEL

Jak rozmrozić kurczaka? Możesz z tego zrezygnować!

Przyzwyczailiśmy się, że rozmrażanie mięsa jest konieczne przed dalszą obróbką cieplną. Ale wcale nie musi tak być! Możemy korzystać z nierozmrożonego mięsa bez obaw o zdrowie. Należy tylko pamiętać, że czas gotowania wydłuży się o około połowę - przykładowo zamiast piec mięso przez 40 minut, piecz je przez godzinę. Ustaw także niższą temperaturę - dzięki temu unikniesz sytuacji, gdy wierzch i boki są przypalone, a środek surowy i nadal zamrożony.

Jeśli jednak decydujesz się na rozmrażanie kurczaka, pamiętaj, by nie zamrażać go ponownie. Grozi to namnażaniem się niebezpiecznych drobnoustrojów.

