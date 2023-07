Spis treści: 01 Fasolka szparagowa w śmietanie. Nieoczywisty sposób na fasolkę

02 Jak gotować fasolkę by zachwycała smakiem?

03 Dlaczego warto jeść fasolkę szparagową?

Fasolka szparagowa to jeden z ulubionych letnich przysmaków Polaków. Doskonale smakuje w towarzystwie sadzonego jajka, ziemniaków, czy też ryby. Zazwyczaj gotujemy ją lub podsmażamy, jednak istnieje jeszcze jeden świetny sposób serwowania fasolki szparagowej.

Fasolka szparagowa w śmietanie. Nieoczywisty sposób na fasolkę

Mimo że brzmi to absurdalnie i w wielu z nas pomysł ten może wywołać mieszane uczucia, dodanie śmietany do ugotowanej fasolki szparagowej to niecodzienny, ale bardzo smaczny sposób na to warzywo. Jak przyrządzić fasolkę w śmietanie?

Będziemy potrzebować do tego:

ugotowaną fasolkę szparagową,

masło,

mąkę,

słodką śmietankę,

przyprawy do smaku (sól, pieprz, papryka).

Przygotowanie jej jest bardzo proste. Na rozgrzanej patelni topimy masło i następnie dodajemy mąkę, energicznie wszystko mieszając. Gdy składniki się połączą, na patelnię wlewamy śmietankę. Po wymieszaniu całości sos śmietanowy możemy przyprawić wedle naszego uznania. Następnie dodajemy do niego ugotowaną fasolę szparagową i gotowe!

Zdjęcie Do przepisu możemy wykorzystać zarówno zieloną, jak i żółtą fasolkę szparagową / 123RF/PICSEL

Jak gotować fasolkę by zachwycała smakiem?

Sukcesem idealnie smakującej fasolki jest poprawne jej ugotowanie. Wielu z nas, zupełnie nieświadomie popełnia jeden błąd, przez który warzywo traci swój smak. Jest nim zbyt długie gotowanie. Rozgotowanie fasolki skutkuje również utratą apetycznej barwy. Pamiętajmy więc, że żółtą fasolkę szparagową należy gotować 7-10 minut, natomiast zieloną 10-15 minut.

Dlaczego warto jeść fasolkę szparagową?

Fasolka szparagowa to królowa letnich warzyw. Jest bogatym źródłem białka, węglowodanów, a także błonnika. Dodatkowo zawiera mało tłuszczu, dlatego jest polecana osobom na dietach odchudzających. Fasolka szparagowa zawiera wiele witamin i innych składników odżywczych w tym:

witaminy z grupy B,

witaminę A,

magnez,

cynk,

żelazo.

Dzięki wysokiej wartości odżywczej oraz właściwościom prozdrowotnym fasolka szparagowa: