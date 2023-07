Napój z "czerwonych diamentów". Eliksir mocy, nie tylko dla osób 50 plus

To danie było hitem PRL-u. Banalne w przygotowaniu i obłędnie smaczne

Co zrobić dzisiaj na obiad? Oto przepisy na szybki obiad, który zrobisz w mniej niż 30 minut

Chcesz zaimponować teściowej? Poczęstuj ją swoją orzechówką z tego przepisu

Co dodać do fasolki szparagowej zamiast masła i bułki tartej?

Masło z bułką tartą to nie jedyny smaczny dodatek do fasolki szparagowej. Jeśli z pewnych powodów nie możesz jeść tego typu rarytasów - chcesz zrzucić nadprogramowe kilogramy, nie tolerujesz nabiału, glutenu lub z innych powodów musisz eliminować z diety jednonienasycone kwasy tłuszczowe i węglowodany proste, mamy dobrą wiadomość. Istnieje kilka równie smacznych alternatyw, które sprawią, że smak młodych warzyw będzie dużo lepszy.

Fasolkę szparagową zwykle serwuje się na obiad, jednak sprawdzi się także jako dodatek do sałatek - w połączeniu z innymi warzywami jej smak będzie bardziej wyrazisty i zdecydowanie lepszy. Co można do niej dodać zamiast bułki tartej i masła?

Reklama

Zobacz też: Ustalono kto nie może jeść bobu. Sprawdź czy jesteś na liście

Czosnek zamiast bułki tartej i masła

Czosnek w połączeniu z pietruszką smakują doskonale. Z powodzeniem można więc okrasić nimi fasolkę szparagową czy inne warzywa. Zyskają one dużo lepszy smak i aromat, a poza tym są to produkty niezwykle zdrowe, korzystnie wpływające na odporność organizmu. Możesz wykorzystać zarówno czosnek granulowany jak i ten świeży. Dodatkowo warto też skropić fasolkę odrobiną oliwy z oliwek lub dodać jogurt naturalny.

Zdjęcie Drobno posiekany lub wyciśnięty przez praskę czosnek będzie idealnym dodatkiem do fasolki szparagowej / 123RF/PICSEL

Imbir zamiast bułki tartej i masła

Świeżo starty imbir jak i ten mielony będą idealnie pasować do fasolki szparagowej. Wspaniale "podkręci" smak warzyw, dzięki czemu nie będą mdłe. To rozwiązanie idealne dla osób lubiących pikantne potrawy. Dodatkowo imbir uznaje się za jedną z przypraw poprawiających metabolizm i ułatwiających utratę wagi, tak więc będzie to idealna opcja dla osób chcących schudnąć.

Pomidory zamiast bułki tartej i masła

Fanom fasolki szparagowej posmakuje z pewnością też wariant na zimno - w sałatce. Idealnie komponować się będzie z pomidorkami koktajlowymi, rukolą i świeżymi listkami bazylii. Całość warto okrasić dressingiem z oliwy oliwek i aromatycznych ziół.