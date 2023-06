Spis treści: 01 Żółta czy zielona - którą fasolkę szparagową wybrać?

02 Kto powinien włączyć fasolkę szparagową do swojej diety?

03 Kto nie może jeść fasolki szparagowej?

04 Jak gotować fasolkę szparagową? Najczęstszy błąd

Żółta czy zielona - którą fasolkę szparagową wybrać?

Fasolka szparagowa jest zazwyczaj spożywana jako dodatek do dań głównych, sałatek czy zup. Niezależnie od koloru, warzywo to jest bardzo zdrowie, a jego jedzenie dostarcza do organizmu dużą ilość niezbędnych składników odżywczych i minerałów. Żółtą i zieloną fasolkę dzielą jedynie drobne różnice.

Główną różnicą między warzywami jest zawartość witamin i minerałów. Żółta fasolka szparagowa zawiera więcej potasu i fosforu. Powinny ją jeść osoby, które potrzebują szczególnego wsparcia układu nerwowego. Zielona fasolka dostarcza natomiast więcej witaminy A i kwasu foliowego. Zalecana będzie kobietom w ciąży i osobom mającym niedobory żelaza.

Fasolka bez względu na kolor jest warzywem niskokalorycznym. 100 gramów zielonej lub żółtej fasolki szparagowej dostarcza do organizmu tylko 31 kcal. Z tego powodu to warzywo polecane dla osób na diecie odchudzającej. Dodatkową zaletą jest to, że zawiera dużą ilość białka, dzięki czemu będzie sycić na długi czas.

Żółta i zielona fasolka szparagowa ma właściwości wspierające pracę układu pokarmowego, gdyż jest bogata w błonnik. Będzie poprawiać wydzielanie soków trawiennych w żołądku i perystaltykę jelit. Błonnik w fasolce szparagowej obniży też ilość złego cholesterolu we krwi.

Czytaj także: Złota fasola usuwa toksyny, zbija cholesterol, odchudza. To zdrowy zamiennik mięsa

Fasolki szparagowe dostarczają witaminy C, która wspiera układ odpornościowy i działa przeciwzapalnie. Usprawnia transportowanie składników odżywczych między tkankami. Zadziała również antyoksydacyjnie na organizm, chroniąc go przed wolnymi rodnikami.

Zawartość w fasoli szparagowej magnezu oraz potasu wpłynie na poprawę pracy układu nerwowego. Pierwiastki uregulują stres i zmęczenie organizmu. Poprawi się również jakość zapamiętywania, procesów myślowych i koncentracji.

Jeśli więc zastanawiasz się, którą fasolkę szparagową wybrać, żółtą czy zieloną, odpowiedź jest prosta. Tę, która bardziej odpowiada preferencjom jedzącego. Obie wersje są równie zdrowe, a ich największą różnicą są walory smakowe.

Kto powinien włączyć fasolkę szparagową do swojej diety?

Fasolka szparagowa jest naprawdę zdrowa i smaczna. Z tego powodu powinna znaleźć się w diecie większości osób. Istnieją jednak wyjątki, którym jest szczególnie polecana.

Do diety fasolkę szparagową powinny włączyć osoby chore na cukrzycę. Białko zawarte w warzywie pomaga utrzymać równowagę poziomu cukru we krwi. Indeks glikemiczny fasolki szparagowej wynosi 15, więc jest naprawdę niski.

Fasolkę szparagową powinny jeść osoby na diecie odchudzającej. Zawartość błonnika pozwoli na długie utrzymanie sytości niskim kosztem kalorycznym. Zapobiegnie to podjadaniu, ureguluje uczucie głodu i pomoże w pozbywaniu się niechcianych kilogramów.

Szczególne znaczenie fasolka szparagowa będzie miała też w diecie kobiet w ciąży. Chodzi zwłaszcza o zieloną wersję warzywa, gdyż zawiera niezbędny do prawidłowego rozwoju płodu kwas foliowy. Bogata jest także w witaminę K, która pozwala utrzymać ciężarnym zdrowy układ kostny.

Kto nie może jeść fasolki szparagowej?

Warzywo jednak nie wszystkim służy. Fasolki szparagowej nie powinny jeść osoby mające podwyższony poziom potasu we krwi. Wyeliminować ją powinni także ci, który cierpią na choroby układu moczowego.

Kolejnym przeciwwskazaniem jedzenia fasolki szparagowej jest alergia na nikiel. Dolegliwości po tych strączkach odczują również osoby chorujące na zespół jelita drażliwego.

Jak gotować fasolkę szparagową? Najczęstszy błąd

Najczęstszym błędem popełnianym podczas gotowania fasolki szparagowej jest zbyt długi czas gotowania. Strączki tracą wtedy swój smak i barwę.

Żółtą fasolkę szparagową należy gotować od 7 do 10 minut. W 1 litrze wody możemy ugotować 500 gramów fasolki. Do gotowania warto również dodać łyżeczkę soli oraz łyżeczkę cukru. Przyprawy podkręcą smak warzywa.

Zieloną fasolkę szparagową gotujemy od 10 do 15 minut, więc dłużej niż żółtą. Będziemy potrzebować także więcej wody, gdyż do ugotowania 500 gramów zielonej wersji strączków użyjemy 2 litrów wody. Przyprawiamy ją w takim sam sposób.

