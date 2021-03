Przepis na krem cytrynowo-waniliowy to doskonały sposób na przygotowywanie wybornego nadzienia do mocnych, zwartych ciast, ale też zrobienie wyjątkowego deseru, w którym zasmakuje każdy! Domowe wypieki nie istnieją bez takiego kremu! Przygotowywanie go nie musi oznaczać żmudnego, długiego ucierania - zobaczcie nasz sprytny sposób, jak go zrobić!

Zdjęcie Świetny jako dodatek do innych deserów, ale też samodzielna przekąska

Składniki 4 żółtka

sok z jednej cytryny

skórka starta z 2 cytryn

szklanka cukru

60 g masła

2 łyżki skrobi ziemniaczanej

150 ml wody

ziarenka z laski wanilii

Ten krem przygotujesz bardzo szybko. Zobacz jak:



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak zrobić krem cytrynowo-waniliowy? Interia Kulinaria

