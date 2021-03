Ryż na mleku to jeden z najpyszniejszych sposobów podawania ryżu - ugotowany w mleku, nabiera niesamowitego, kremowego charakteru, który świetnie smakuje z owocowymi musami czy delikatnymi dodatkami - miodem czy cynamonem. To przepis nie tylko na pyszny deser, ale także na treściwy posiłek, który przygotujecie w parę chwil! Zobaczcie, jak łatwo go zrobić. Pamiętajcie jedynie, by nie spuszczać go z oka - inaczej danie przypali się w garnku!

Zdjęcie Ryż jest cennym źródłem błonnika pokarmowego /123RF/PICSEL

Składniki SZKLANKA MLEKA

1/4 SZKLANKI RYŻU

ŁYŻECZKA MASŁA

ŁYŻECZKA MIODU

SZCZYPTA SOLI

ŁYŻECZKA CYNAMONU

Przygotowanie jest proste. Tylko zobacz:



