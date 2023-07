Latem włóż leczo z fasolki szparagowej do słoika. Zimą obiad przygotujesz w 5 minut

Oprac.: Katarzyna Adamczak Kuchnia

Leczo z fasolki szparagowej do słoików to jeden z tych przepisów, które ratują w nagłych sytuacjach. Za studenckich czasów nie raz pomagało reperować wątły budżet. Dziś to pomysł na obiad, który można wykonać w pięć minut, co bywa niezwykle pomocne, gdy nie masz czasu na gotowanie. Jak zrobić leczo z fasolki szparagowej do słoików?

