Przykładem receptury przekazywanej z pokolenia na pokolenie jest kultowy przepis na kluski śląskie . To jedno z ulubionych dań regionalnych Polaków.

W ich niepowtarzalnym kształcie i smaku kryje się bogactwo śląskiej tradycji. Największą popularnością cieszą się na Dolnym i Górnym Śląsku, choć bez trudu dostaniemy je także w innych regionach kraju. Sukces w przygotowaniu dania zależy od odpowiednio skomponowanych składników. Wystarczy połączyć ze sobą ziemniaki , mąkę ziemniaczaną, jajko oraz sól, by w krótkim czasie cieszyć się smakowitym dodatkiem.

Jakie składniki są niezbędne do ciasta na kluski śląskie? 123RF/PICSEL

Kluski śląskie gotujemy w osolonej wodzie przez ok. 3 minuty od wypłynięcia na powierzchnię. Gotowe danie najlepiej podawać na ciepło. Smacznego!

Do składników wbijamy jedno jajko i całość doprawiamy solą. Krótko wyrabiamy, a następnie łączymy z wyciągniętą wcześniej porcją ziemniaków.

Ugotowane ziemniaki odcedzamy i pozostawiamy do całkowitego ostudzenia. Zimne dwukrotnie przeciskamy przez praskę.

Ziemniaki obieramy, kroimy na mniejsze kawałki i wkładamy do garnka. Tak przygotowane warzywa zalewamy wodą, solimy i gotujemy aż do miękkości.

Co można jeść z kluskami śląskimi?

Podanie klusek śląskich jako samodzielnego dania niekoniecznie uraduje domowników lub gości zaproszonych na obiad. Choć prezentują się apetycznie, wymagają choć jednego dodatku. Najbardziej tradycyjnym sposobem podanie będzie zaserwowanie ich z mięsnym gulaszem. Przygotujemy go zarówno z wołowiny, jak i wieprzowiny.

Myśląc o mięsie wprost stworzonym do klusek śląskich, nie można pominąć karkówki. To nieco tłuste i bardzo soczyste mięso sprawi, że gości wcale nie będą chcieli wstawać od stołu. Kultowym daniem na Śląsku są kluski z roladą i modrą kapustą. Na ogół nie łączy się tego dania z kotletem schabowym lub filetem z kurczaka, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by przełamać schemat kulinarny.