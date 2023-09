Jeżyna - właściwości zdrowotne

Jeżyna nazywana jest także ożyną lub ostrężyną, a owoce rośliny bardzo przypominają malinę. Najczęściej są one koloru czarnego lub ciemnofioletowego, a ich struktura jest twardsza niż w przypadku malin.

Jeżyny od wieków wykorzystywane są w medycynie ludowej i naturalnej, ponieważ posiadają doskonałe właściwości prozdrowotne. W jeżynach znajduje się mnóstwo cennych dla organizmu substancji, w tym m.in.: antocyjany, które chronią organizm przed bakteriami, wirusami i grzybami, a w dodatku wspierają funkcjonowanie układu krążenia.

Błonnik zawarty w jeżynach wspomaga pracę układu pokarmowego, perystaltykę jelit i trawienie. Z kolei antyoksydanty mają niebagatelny wpływ na zwalczanie wolnych rodników, które przyczyniają się do powstawania komórek nowotworowych.

Z uwagi na dużą zawartość antyoksydantów jeżyny zostały umieszczone na liście ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity), a więc liście produktów, które w wysokim stopniu chronią organizm przed niszczącym wpływem reaktywnych form tlenu.

Witamina C poprawiaj kondycję układu immunologicznego, odpowiedzialnego za ochronę organizmu przed infekcjami, a witamina E opóźnia procesy starzenia.

Zawarta w jeżynach witamina K przyczynia się do powstawania właściwej formy osteokalcyny - czyli białka występującego w tkance kostnej. Niedobór witaminy K w organizmie może powodować nieprawidłową produkcję osteokalcyny, pokłosiem czego może być obniżenie gęstości kości oraz zwiększenie ryzyka złamań.

Nie sposób również pominąć zawartych w jeżynach minerałów, w tym w szczególności: wapnia i magnezu, które są niezbędne do tworzenia tkanki kostnej.

Sok z jeżyn - przepis

Sok z jeżyn można kupić w aptekach i sklepach spożywczych, ale lepszym rozwiązaniem jest zrobienie go w domu i przechowywanie w spiżarni. Wówczas mamy pewność, że sok zawierać będzie cenne witaminy i minerały oraz odwdzięczy się doskonałym smakiem i aromatem.

Składniki:

pół kg jeżyn,

40 g cukru,

szczypta kwasku cytrynowego,

słoik,

gaza,

gumka recepturka.

Owoce jeżyny dokładnie myjemy pod bieżącą wodą, przekładamy do naczynia i dokładnie osuszamy ręcznikiem papierowym. Następnie umieszczamy je w czystym słoiku.

Owoce zasypujemy cukrem i delikatnie potrząsamy słoikiem, żeby cukier wymieszał się z jeżynami. Zamiast zakrętki używamy gazy, którą dociskamy gumką recepturką. Tak przygotowany słoik z owocami odstawiamy na tydzień w ciepłym miejscu.

Po tym czasie zawartość słoika przecedzamy przez sito, zlewając sok do naczynia. Sok gotujemy na małym ogniu i dodajemy kwasek cytrynowy. Po zagotowaniu sok należy nieco wystudzić i przelać go do butelki lub słoika. Tak przygotowany sok możemy wypić w ciągu trzech dni lub poddać go pasteryzacji, by kilka miesięcy później cieszyć się jego doskonałym smakiem.