Spis treści: 01 Dlaczego warto jeść jeżyny - witaminy, właściwości zdrowotne

02 Jeżyny a cukrzyca, IG

03 Jeżyny a odchudzanie

04 Kto nie powinien jeść jeżyn?

Dlaczego warto jeść jeżyny - witaminy, właściwości zdrowotne

Jeżyny nazywane są również ożynami lub ostrężynami. Owoce mają charakterystyczny ciemny, wręcz czarny kolor. Zwykle ich kształt jest zaokrąglony lub delikatnie podłużny. Ich smak jest raczej słodki, jednak niektóre z odmian będą kwaśniejsze.

Zarówno owoce, jak i liście jeżyny wykazują właściwości zdrowotne. Spożywając jagody, dostarczymy do organizmu:

witaminę C;

witaminę A ;

; witaminę K;

witaminę B6;

potas;

żelazo;

wapń;

fosfor;

magnez ;

; sód.

Taki skład sprawia, że jeżyny mają właściwości antybakteryjne i przeciwzapalne. Sprawdzą się one idealnie podczas leczenia przeziębień i mogą być wsparciem dla organizmu w tym czasie. Mogą też pozytywnie wpływać na odporność.

Jeżyny mają właściwości antyoksydacyjne. Będą chronić organizm przed negatywnym działaniem wolnych rodników. Spowolnią procesy starzenia i pojawiania się zmarszczek. Jedzenie ich zapobiegnie rozwojowi choroby Alzheimera, Parkinsona czy demencji. Owoce jeżyny i ich wysoka zawartość przeciwutleniaczy wpłynie też na zmniejszenie ryzyka zachorowania na nowotwory.

Jeżyny mają właściwości poprawiające pracę układu krążenia. Duża ilość potasu i magnezu wpływa na prawidłowe funkcjonowanie serca i układu krwionośnego. Jedzenie tych owoców obniży też poziom stresu i poprawi procesy myślowe.

Zdjęcie Filiżanka jeżyn zawiera 7 gr błonnika, co stanowi jedną trzecią zalecanego dziennego spożycia / 123RF/PICSEL

Spożywanie jeżyn to też wsparcie dla kości i zębów. Wapń, fosfor i witamina K biorą udział w budowaniu tych tkanek. Obniży to ryzyko złamań czy wystąpienia próchnicy zębów.

Jeżyny to właściwości łagodzące objawy menopauzy. To dzięki dużej ilości fitoestrogenów. Składniki pomogą także z zespołem napięcia przedmiesiączkowego. Zapobiegną uderzeniom gorąca i wahaniom nastroju.

Jeżyny a cukrzyca, IG

Jeżyny mają indeks glikemiczny o wysokości 25, więc jest on dosyć niski. Z tego powodu owoce te mogą być spożywane przez osoby chorujące na cukrzyce. Co więcej, jest im to nawet zalecane.

Jeżyny zawierają błonnik pokarmowy, który nadaje właściwości spowalniających proces wchłaniania węglowodanów. Jedzenie ich pozwoli więc na zachowanie stałego poziomu cukru we krwi.

Zdjęcie Jeżyny to idealny owoc dla cukrzyków / 123RF/PICSEL

Spożywanie jeżyn miałoby też działać podobnie jak leki na cukrzycę. Według badań naukowców z University of Illinois owoce mają hamować enzymy przemiany węglowodanowej. Dzięki temu nie występują skoki cukru we krwi.



Jeżyny a odchudzanie

Jeżyny w 100 g zawierają jedynie 43 kilokalorie. Czyni je to niskokalorycznymi, dzięki czemu będą idealne przy diecie odchudzającej. Mogą być spożywane jako dodatek do słodkich dań lub deserów, lub samodzielnie jako zdrowa przekąska między posiłkami.

Korzyścią spożywania jeżyn podczas odchudzania jest także to, że dostarczają do organizmu dużą ilość błonnika. Przyspieszy on procesy trawienne i wspomoże proces odchudzania. Składnik również wpłynie na przedłużone uczucie sytości, które zapobiegnie podjadaniu.

Zdjęcie Jeżyny są witaminową bombą. Latem koniecznie włącz je do diety / 123RF/PICSEL

Kto nie powinien jeść jeżyn?

Jeżyn nie powinny jeść osoby, które mają na nie alergie. Mogą wówczas występować bóle brzucha, głowy, biegunka, mdłości czy wysypka. Jednakże niektóre uczulone osoby nie czują żadnych negatywnych skutków zjedzenia owoców.

Jeżyn nie powinny także spożywać osoby, które unikają w swojej diecie błonnika. Owoce negatywnie też wpłyną na zdrowie osób, które mają problemy z biegunkami.

