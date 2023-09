Babcie używają go do dzisiaj. Czas przygotowania to jakieś 5 sekund

Oprac.: Łukasz Piątek Porady

W latach 80. i 90. był na wyposażeniu każdego domu, ale później wyparły go detergenty eksportowane z zachodu. I choć od jakiegoś czasu wraca do łask, to zwłaszcza dla młodego pokolenia może stanowić niełatwą zagadkę. Krochmal, bo o nim właśnie mowa, to płyn o doskonałych właściwościach, który w prosty sposób możemy sami zrobić w domowym zaciszu.

Zdjęcie Tradycyjny krochmal przygotowuje się z wody i skrobi ziemniaczanej / 123RF/PICSEL