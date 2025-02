Jajka ugotowane na twardo wcale nie muszą być nudne w kontekście doznań kulinarnych. Jeśli jednak przejadło ci się pałaszowanie jajek z solą lub majonezem, przygotuj do nich smaczne sosy, które zupełnie odmienią taki posiłek.

Zatem, jakie sosy najlepiej komponują się z jajkami ugotowanymi na twardo? Jest ich mnóstwo, ale warto sięgać po klasyczne rozwiązania, w związku tym podpowiadamy, jak przygotować sos musztardowo-miodowy, sos chrzanowy, sos wiosenny i sos tatarski.

Jajka w sosie musztardowo-miodowym

Sos musztardowo-miodowy do jajek to idealna propozycja dla osób uwielbiających smak ostro-słodki. Zaopatrujemy się w następujące składniki i przystępujemy do dzieła. Do zrobienia sosu potrzebujemy:

1 łyżka musztardy francuskiej,

1 łyżka miodu,

100 ml jogurtu naturalnego,

szczypta ostrej papryki w proszku,

sól i pieprz.

Do miseczki przekładamy musztardę, miód i jogurt, a następnie wszystkie składniki dokładnie mieszamy. Dodajemy szczyptę ostrej papryki w proszki i doprawiamy do smaku mielonym pieprzem i solą. Ponownie wszystko dokładnie mieszamy i odkładamy do lodówki na godzinę, by składniki dobrze się "przegryzły".

Jajka na twardo lepiej smakują wraz ze sprawdzonymi sosami 123RF/PICSEL

Jajka z sosem tatarskim

Jajka podawane z sosem tatarskim to ceniona klasyka, dlatego warto sięgać po to rozwiązanie. Sos tatarski możemy doprawiać i modyfikować wedle własnych preferencji, ale żeby cieszyć się jego doskonałym smakiem musimy trzymać się pewnych podstaw. Do przygotowania sosu tatarskiego potrzebujemy następujących składników:

1 cebula biała lub szalotka,

1 ogórek konserwowy,

1 ząbek czosnku

majonez - 250 g,

sok z cytryny - trzy łyżki,

musztarda - trzy łyżeczki,

natka pietruszki,

szczypiorek,

kapary - jedna łyżka,

pieprz i sól.

Natkę pietruszki i szczypior myjemy, następnie siekamy. Obrany czosnek przepuszczamy przez praskę, a cebulę siekamy w drobną kostkę. Pokrojone składniki wkładamy do miseczki, dodajemy majonez i dokładnie ze sobą mieszamy.

Ogórka przecieramy na tarce o średnich oczkach. Kapary drobno siekamy i wraz ze startym ogórkiem przekładamy do naczynia z resztą składników wymieszanych z majonezem. Dodajemy musztardę, doprawiamy solą i pieprzem, dodajemy sok z cytryny. Wszystkie składniki mieszamy. Tak przygotowany sos tatarski odkładamy do lodówki na godzinę.

Jajka z sosem chrzanowym

Sos chrzanowy doskonale komponuje się z jajkami ugotowanymi na twardo i bardzo często podawany jest jako danie główne, zwłaszcza jeśli całość serwujemy z sycącymi ziemniakami. Jak przygotować sos chrzanowy do jajek? Potrzebujesz:

2 łyżki startego chrzanu,

1 łyżeczka octu winnego,

2 łyżki majonezu,

1 natka pietruszki,

100 g śmietany,

sól i pieprz.

Do naczynia przekładamy majonez, ocet winny, śmietanę i chrzan. Wszystko dokładnie ze sobą mieszamy i łączymy. Doprawiamy solą i pieprzem, a na koniec dodajemy posiekaną natkę pietruszki. Po dokładnym wymieszaniu sos chowamy na godzinę do lodówki.

Jajka z sosem wiosennym

Sos wiosenny do jajek ugotowanych na twardo jest lekki i orzeźwiający, a to m.in. za sprawą mięty. Jeśli dodamy do tego odrobinę soku z cytryny, świeży szczypiorek i koperek, otrzymamy doskonały sos.

½ szklanki jogurtu typu greckiego,

2 łyżki posiekanego koperku,

2 łyżki posiekanego szczypiorku,

1 łyżka posiekanej, świeżej mięty,

1 łyżeczka soku z cytryny,

1 ząbek czosnku,

sól i pieprz.

Do miseczki przekładamy jogurt typu greckiego i dodajemy odrobinę soku wyciśniętego z cytryny, następnie mieszamy. Dodajemy posiekany koperek, szczypiorek, miętę oraz przeciśnięty ząbek czosnku i ponownie mieszamy do momentu uzyskania jednolitej konsystencji. Na koniec doprawiamy pieprzem i solą.

