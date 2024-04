Na śniadanie, przekąskę lub do pracy. Luksusowe bułeczki bananowe z dodatkiem czekolady

Opracowanie Martyna Bednarczyk

Banany to jedno z najlepszych źródeł błonnika i węglowodanów oraz najchętniej kupowane owoce. Są świetną propozycją na szybką przekąskę, nadają się do soków, koktajli oraz wypieków. Zdarza się, że kupimy ich nieco za dużo i z każdym dniem obserwujemy, jak ich idealnie żółta skórka pokrywa się czarnymi plamami. Co ważne, przejrzałe banany nie tracą swojego potencjału. Do czego możemy je wykorzystać?