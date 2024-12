Biały ser z wiaderka — wygodny i uniwersalny

Ser z wiaderka to gotowy do użycia produkt o gładkiej konsystencji, który oszczędza czas i ułatwia pracę w kuchni. Kremowy i gęsty pozwala na wszechstronne zastosowanie — sprawdza się nie tylko w serniku. Największą zaletą sera z wiaderka jest to, że można go użyć od razu, bez konieczności dodatkowej obróbki. Podpowiadamy, jak wykorzystać go w innych daniach. Przepisy warto mieć pod ręką, gdy po zrobieniu sernika nie produkt nie został wykorzystany w całości. Nie marnuj go, zwłaszcza że uzupełni smak niejednej potrawy.

Choć niektórzy są zadeklarowanymi fanami tradycyjnego białego sera, twaróg z wiaderka cieszy zabieganych kucharzy gładką konsystencją irinakch 123RF/PICSEL

Tak zagęścisz sos i zupę

Nie musisz otwierać nowego opakowania śmietany, jeśli dysponujesz resztką sera z wiaderka. Doskonale sprawdzi się jako zagęstnik do zup i sosów, które wyszły zbyt wodniste. Pamiętaj, by stosować się do utartych zasad. Nie dorzucaj twarogu z wiaderka bezpośrednio do garnka z gotującym się daniem. Najpierw wymieszaj go w miseczce z niewielką ilością sosu albo zupy, dopiero wtedy wlej do całości. Konsystencja potrawy będzie celująca.

Pasta serowa do kanapek

Nie wyobrażasz sobie jadłospisu bez kanapek? Nie pozwalaj sobie na monotonię w tej kwestii, zwłaszcza że resztkę sera z wiaderka z łatwością zamienisz w kremową pastę do chleba. Wymieszaj produkt z drobno posiekanym szczypiorkiem, rzodkiewką, solą i pieprzem. Takie smarowidło sprawdzi się również jako dip do surowych, pokrojonych w słupki warzyw.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by wymieszać twaróg z chrzanem. Świetnie komponuje się również z wędzonym łososiem i koperkiem albo tuńczykiem. Tak przygotowana pasta do kanapek ma wyrazisty smak i gęstą konsystencję. Użyj jej także jako nadzienie do wytrawnych naleśników w porze obiadu lub kolacji.

Prosty przepis na kluski leniwe z serem z wiaderka

Ser z wiaderka może być alternatywą dla tradycyjnego twarogu w pierogach ruskich. Wykorzystaj swój sprawdzony przepis, mieszając go z ziemniakami i cebulkę. Produkt przyda się również w przypadku innego kulinarnego klasyka, czyli klusek leniwych. Podasz je zarówno na słodko z cukrem waniliowym, jak i na słono z sosem pieczarkowym, pomidorowym albo pieczeniowym.

Twaróg to kluczowy składnik klusek leniwych. Wykorzystaj w przepisie ser z wiaderka 123RF/PICSEL

Składniki potrzebne do zrobienia porcji dla 4 osób:

250 g sera z wiaderka,

1 jajko,

1 szklanka mąki pszennej,

1 łyżka mąki ziemniaczanej,

1 łyżeczka soli.

Sposób przygotowania:

Twaróg z wiaderka wymieszaj z jajkiem i solą. Mąkę przesiej przez sito. Masę serową przełóż na stolnicę i połącz z mąką. Zagniataj do momentu uzyskania jednolitego ciasta. Uformuj wałek i delikatnie rozpłaszcz go dłonią. Pokrój na nieduże kawałki. Kluski leniwe gotuj w osolonym wrzątku przez 30 sekund od chwili wypłynięcia na powierzchnię. Wyjmuj je przy pomocy łyżki cedzakowej i podawaj z wybranymi dodatkami.

