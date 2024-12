Wiadomo, że podstawą krokietów są naleśniki . W wersji podstawowej wystarczy tylko kilka składników. Z proponowanych proporcji wyjdzie ich około 15, ale liczba może się różnić, w zależności od użytej do smażenia patelni. Potrzebne składniki:

Wszystkie składniki połączyć ze sobą w dużej misce. Ciasto naleśnikowe może być wymieszane za pomocą trzepaczki albo miksera. Kiedy masa ma konsystencję gęstej śmietany, można odstawić miskę na około 30 minut do lodówki. Naleśniki smażymy na dobrze rozgrzanej patelni, którą na początku natłuszczamy dosłownie kilkoma kroplami oleju i rozprowadzamy całość za pomocą pędzelka. Jeśli lubimy nieco wyrazistsze smaki, ciasto naleśnikowe można wzbogacić dodatkami: idealnie do krokietów nadadzą się czosnek granulowany albo suszone oregano.

Farsz do krokietów z mięsem

Farsz mięsny do krokietów można przygotowywać na przeróżne sposoby. Najłatwiej jest sięgnąć po mięso mielone (np. 500 gramów) wieprzowe oraz pieczarki (500 gramów), które podsmażamy na patelni wraz z cebulą, czosnkiem i przyprawami: solą, pieprzem i np. czerwoną papryką. Sukcesem krokietów z mięsem jest to, aby farsz był zwarty, dlatego w trakcie smażenia trzeba go rozdrabniać za pomocą łopatki.