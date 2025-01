Sposobów przyrządzania czerwonej kapusty na ciepło jest mnóstwo. Klasycznie nazywany modrą kapustą dodatek przyrządza się siekając surową kapustę i dusząc na wolnym ogniu bez przykrycia, by nadmiar wody wyparował. Pod wpływem temperatury kolor warzywa zmienia się na fioletowo-niebieski, dzięki związkowi zwanemu antocyjanem, który przy okazji ma właściwości przeciwutleniające. Oprócz tego w tej pysznej przekąsce znajdziemy witaminy z grupy B, magnez, potas i cynk, a więc pełny zestaw mikroelementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania serca i naczyń krwionośnych. Wbrew obiegowej opinii modra kapusta na ciepło pasuje nie tylko do śląskiej rolady wołowej, ale sprawdzi się do wszelkich pieczeni z sosem, bitek i gulaszów. Podane w towarzystwie klusek śląskich lub po prostu ziemniaków stanowią idealną propozycję na obiad. Podstawowy przepis można zmodyfikować - dodać do niego podsmażony boczek, a zamiast na wodzie, można przyrządzić kapustę na bulionie. Eksperymentujcie, by znaleźć swój smak!