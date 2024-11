Grochówka z pieczywem

Kiedy gotuję zupę, często przygotowuję ją na więcej niż jeden dzień. Niektóre zupy, jak kapuśniak, żurek, fasolowa czy grochówka, smakują lepiej następnego dnia. Grochówkę podaję z pieczywem, ale doskonale smakuje też z grzankami. Poniżej przepis.

Składniki:

25 dag grochu łuskanego

30 dag żeberek wędzonych

1 łyżeczka domowej mieszanki przypraw

2 liście laurowe

1 łyżka majeranku

1 marchewka

1 pietruszka

¼ selera

1 cebula

2 ząbki czosnku

1 łyżka masła do smażenia

sól

pieprz

grzanki

natka pietruszki

Opis przygotowania:

Suchy, obrany groch przesypać na sito i pod bieżącą wodą płukać przez dłuższą chwilę. Przełożyć do garnka, zalać wodą i zostawić na całą noc. Przed gotowaniem zmienić wodę w garnku - wody powinno być objętościowo trzy razy więcej niż grochu. Dorzucić żeberka, liście laurowe i gotować przez mniej więcej jedną godzinę.

Warzywa obrać i drobno pokroić. Na dużą patelnię dać łyżkę masła i podsmażyć - najpierw marchewkę, pietruszkę i kawałek selera. Gdy warzywa się zrumienią, dorzucić posiekaną cebulę, a po chwili pokrojony czosnek.

Gdy groch z żeberkami jest już ugotowany, mięso i liście laurowe wyjąć z zupy, a dodać podsmażone warzywa. Doprawić majerankiem i domową mieszkanką przypraw (suszone warzywa, sól, pieprz, lubczyk, kurkuma i czosnek). Gotować do miękkości. Zmiksować i doprawić jeszcze do smaku solą i pieprzem.

Grochówkę podawać z chrupiącymi, maślanymi grzankami, mięsem oddzielonym od żeberek i zieloną pietruszką.

Bigos z czerwonej kapusty

Jednym z dań, które przygotowuję na kilka dni, jest bigos. Zwykle kojarzymy go z białą i kiszoną kapustą, ale co powiecie na wersję z kapustą czerwoną? Jestem przekonana, że dla wielu będzie to smaczne zaskoczenie!

Składniki:



2½ l czerwonej kapusty kiszonej

½ kg wołowiny

300 g kiełbasy wiejskiej i myśliwskiej

2 łyżki oliwy do smażenia

kilka ziaren jałowca

kilka ziaren ziela angielskiego

1 łyżka marynowanego zielonego pieprzu

3 liście laurowe

1 cebula

1 cebula czerwona

2 szalotki

3 ząbki czosnku

½ l wywaru na suszonych grzybach

½ l soku spod kiszonej kapusty

sok z cytryny

40 g żurawiny suszonej

50 g rodzynków

50 g suszonej czarnej porzeczki

50 g śliwki suszonej w dymie

25 g suszonych grzybów

2 buraki kiszone

250 ml czerwonego wina półwytrawnego

2 łyżki miodu lipowego

sól

pieprz

Marynata:

oliwa

wino czerwone półwytrawne

sól

pieprz cytrynowy



Opis przygotowania:

Wołowinę pokroić na kawałki, przełożyć do zamykanego naczynia, zamarynować w oliwie, winie, soli i pieprzu. Przykryć i wstawić na co najmniej kilka godzin do lodówki.

W garnku podgrzać oliwę, wrzucić jałowiec, ziele angielskie, odcedzony z zalewy zielony pieprz i liście laurowe. Przemieszać i lekko podsmażyć. Dodać cebule, pokrojone w piórka. Zeszklić. Dorzucić pokrojony czosnek i wszystko razem podsmażyć. Wrzucić kiszoną czerwoną kapustę. Dokładnie wymieszać i podlać wywarem grzybowym oraz sokiem spod kapusty. Wycisnąć sok z cytryny. Jeszcze raz wymieszać, przykryć i poddusić.

Na mocno rozgrzanej patelni podsmażyć zamarynowaną wołowinę. Przełożyć do garnka z kapustą. Na tej samej patelni przesmażyć pokrojoną kiełbasę. Również przełożyć do garnka. Dokładnie wymieszać, przykryć i wszystko razem podgotować.

Następnie dodać namoczone i odsączone rodzynki, żurawinę oraz czarną porzeczkę. Dodać też suszone śliwki oraz suszone grzyby (wcześniej namoczone i ugotowane) oraz pokrojone kiszone buraki. Wymieszać i ponownie zostawić pod przykryciem na wolnym ogniu.

Pod koniec gotowania podlać winem. Dodać miód. Doprawić solą i pieprzem do smaku, wymieszać i ostatni raz poddusić.

Podawać z domowym chlebem. Można udekorować liściem laurowym.

Gołąbki w żurku

Gołąbki to potrawa, którą wiele z nas uwielbia, jednak ze względu na czasochłonny proces przygotowania, nie robimy ich zbyt często. Szkoda, bo są naprawdę pyszne, a dodatkowo, gdy już poświęcimy czas na ich zrobienie, otrzymujemy sporo porcji - wystarczą na kilka dni. Z jednej główki kapusty można przygotować kilkanaście sztuk, które świetnie nadają się do zamrożenia i późniejszego odgrzania. Gołąbki podaję zazwyczaj z sosem pomidorowym lub grzybowym, ale tym razem proponuję nieco inną wersję - gołąbki w żurku.

Składniki:

1 główka kapusty włoskiej

400 g wieprzowiny bez kości

400 g ryżu

2 cebule

2 ząbki czosnku

1 łyżka masła

1 łyżka oliwy

1 szklanka śmietany 30%

1 szklanka żuru

sól

pieprz

Opis przygotowania:

W osolony wrzątek wrzucić główkę kapusty, obrawszy ją uprzednio z wierzchnich zielonych liści. Gotować przez 30 minut. Powoli i delikatnie odciąć liść po liściu, z każdego ostrym nożykiem usunąć twarde części.



Na patelnię wlać oliwę, wsypać ryż. Gdy się zeszkli, zalać wodą (3 szklanki), posolić i gotować na małym ogniu, aż wchłonie całą wodę i dostatecznie zmięknie.



Na dużej patelni stopić masło i wrzucić pokrojoną w drobną kostkę cebulę. Szybko usmażyć na złotobrązowy kolor - w gołąbkach cebula musi być dobrze zrumieniona, a nie jedynie uduszona, bo to ona nadaje im dobry smak. Do cebuli wrzucić drobno pokrojony czosnek, podsmażyć. Mięso zmielić. Dodać usmażoną cebulę z czosnkiem. Całość połączyć z ryżem, doprawić solą i pieprzem.



Na każdy liść nałożyć garść masy ryżowo-mięsnej i uformować średniej wielkości gołąbki (wychodzi około 15). Dno gęsiarki wymościć czterema kapuścianymi liśćmi, następnie szczelnie ułożyć gołąbki, przykryć trzema liśćmi i zalać śmietaną połączoną z żurem.



Wstawić do piekarnika nagrzanego do 200 st. C na około 1,5 godziny. Podawać z sosem powstałym w trakcie pieczenia.

Przygotowywanie dań na kilka dni to świetny sposób na zaoszczędzenie czasu, a jednocześnie cieszenie się smakiem domowych potraw. Gołąbki, bigos czy zupy zyskują na smaku po czasie, a gotowanie ich w większych ilościach jest po prostu praktyczne.

