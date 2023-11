Szarlotka na sucho, zawsze się udaje

Nie lubiłam piec. Miałam wrażenie, że popełniam wszystkie możliwe błędy, nawet w przepisach, które były proste, a ciasto zawsze miało się udawać. Później zwalałam winę na piekarnik, ale nawet zakup nowego nic nie zmienił. Poddałam się, ale nie na długo. Pewnego jesiennego dnia rozmawiałam z koleżanką z pracy o tym, jaką to mam ochotę na ciepłą, kruchą szarlotkę. Problem w tym, że na bank mi nie wyjdzie, a w cukierniach nie zawsze mają te idealne, co to smakują jak u babci. Wtedy dostałam w odpowiedzi przepis i kolejną gwarancję, że teraz na pewno mi wyjdzie. Spróbowałam i powiem wam jedno - ta szarlotka to jedno z najlepszych ciast, jakie jadłam, a dodatkowym plusem jest to, że faktycznie wychodzi. Jeśli macie ochotę na coś słodkiego, oto przepis na szarlotkę na sucho.

Składniki na szarlotkę na sucho

1 kg jabłek

2 łyżeczki cynamonu

2 szklanki mąki

2 szklanki cukru

2 szklanki kaszy manny

łyżeczkę proszku do pieczenia

kostkę dobrze schłodzonej margaryny/masła

Przygotowanie szarlotki na sucho

Zdjęcie Pamiętaj, aby jabłka obrać ze skórki i zetrzeć na tarce o grubych oczkach / 123RF/PICSEL

W jednej misce mieszania ze sobą suche produkty (mąka, kasza, cukier, proszek do pieczenia). Następnie zabieramy się za jabłka. Obieramy je ze skórki i ucieramy na tarce o grubych oczkach do drugiej miski. Do startych jabłek dodajemy 2 łyżeczki cynamonu. Przygotowujemy średnią tortownicę. Smakujemy ją grubo margaryną, nie żałujemy jej. A teraz czas na przekładanie warstw. Na dno wysypujemy warstwę suchego, następnie nakładamy warstwę jabłek, powtarzamy do momentu wyczerpania składników. Na górze ma być warstwa sucha. Na wierzch ścieramy na tarce o grubych oczkach schłodzoną wcześniej margarynę (niektórzy wybierają zamiast margaryny masło). Tak przygotowane ciasto władamy do piekarnika i pieczemy w temperaturze 180 st. C przez ok. 50-60 minut. Wierzch szarlotki powinien być złoty, a margaryna ma całkowicie się rozpuścić. Gotowe - smacznego!

Szarlotka smakuje zarówno na ciepło, jak i na zimno.

