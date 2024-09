Wszystkie składniki miksujemy do momentu uzyskania gładkiej masy bez widocznych grudek. Gotową pastę z cukinii możemy schować do lodówki lub przełożyć do pojemników i zapasteryzować na później.

Tak przygotowane warzywa wykładamy skórką do dołu na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Cukinie pieczemy w 200 st. C przez 15-20 minut.

Kremowa pasta na bazie dojrzewającej w słońcu cukinii jest tak pyszna, że niejednokrotnie kończy się, zanim zdążymy przełożyć ją do słoików. Jeśli jednak jakimś cudem uda nam się zachować choć jedną miskę smakowitego przetworu, warto odpowiednio go zapasteryzować. Zaczynamy od przygotowania kilku szklanych słoiczków, które następnie myjemy, wyparzamy i osuszamy.

W kolejnym kroku mieszamy pastę z łyżeczką lub dwiema soku z limonki. W ten sposób zakwasimy smakołyk i utrudnimy bakteriom oraz pleśni możliwy rozwój. Tak przygotowane smarowidło z cukinii wkładamy do słoiczków, zakręcamy i wkładamy do zimnego piekarnika. Urządzenie ustawiamy na 120 st. C, a kiedy osiągnie wymaganą temperaturę, podgrzewamy przez 20-25 minut. Po tym czasie wyciągamy przetwory na zewnątrz i pozostawiamy do całkowitego ostudzenia.