Nie wiesz, co zrobić z cukinii? Przygotuj sałatkę do słoików na zimę

Oprac.: Tomasz Kromp

Cukinia to pożywne warzywo, na które sezon może trwać nawet do października. Wiele osób wykorzystuje cukinię jako składnik do gulaszu, leczo czy różnej maści sałatek. Co ciekawe, można ją również wykorzystać przy robieniu zapasów słoików na zimę. O co konkretnie chodzi? Odpowiadamy.