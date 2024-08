Napełniam słoiki smakowitymi warzywami i pasteryzuję. Zimą zajadam dobrze podgrzane

Spiżarnia pękająca w szwach od dobroci ukrytych w słoikach to prawdziwy skarb. Bez konieczności wychodzenia do sklepu mamy dostęp do gęstych soków, aromatycznych dżemów, słodkich konfitur czy wytrawnych dań obiadowych. Część z nich wystarczy tylko wrzucić do garnka, podgrzać przez kilka minut i zajadać ze smakiem. Lato to doskonały moment na przygotowanie sycącego leczo, po które chętnie sięgniemy zimą, by rozgrzać zziębnięty organizm.